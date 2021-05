Les Aventures de China Iron - Gabriela Cabezon Camara - critique du livre

Résumé : La China s’échappe d’un mariage qui l’emprisonne. Dans sa fuite, elle rencontre une suite de personnages hauts en couleur qui participeront de son éducation et de son émancipation, jusqu’à la fondation d’un pays neuf et harmonieux.

Critique : Le point de départ romanesque est le célèbre héros argentin Martin Fierro, inventé au 19e siècle par l’écrivain José Hernandez, dont l’auteure raconte ici l’histoire de « la china » (i.e. l’épouse du gaucho). Orpheline maltraitée, gagnée au jeu par Martin Fierro alors qu’elle n’a pas quatorze ans, l’adolescente se retrouve mariée et deux fois mère. Lorsque Fierro est enrôlé par l’armée, elle profite de sa liberté inattendue pour s’enfuir. Ignorante, fruste, elle monte dans la charrette d’une gringa anglaise venue rejoindre son mari éleveur. Cette rencontre détermine son voyage initiatique. Libre et cultivée, Elizabeth lui ouvre les yeux sur sa féminité, lui apprend à lire, à écrire, lui raconte le monde et la baptise du nom de Josephine Star Iron, qui se fera passer pour un jeune cowboy. Au cours de leur périple dans la pampa, les deux femmes croisent la route d’un fugitif qui se joint à leur expédition. Le trio fera d’abord étape chez un exploitant agricole alcoolique, machiste et fanatique du progrès, avant de poursuivre son chemin en territoire indien. Gabriela Cabezon Camara donne une autre version du mythe fondateur de l’Argentine, féministe et écologiste, en réunissant les cultures dans un syncrétisme édénique où natifs indiens, anciens colons espagnols et nouveaux immigrés organisent une société pacifique. On passe de l’histoire singulière de China Iron à celle d’un eldorado qui embrasse la pluralité du monde et de la nature. Ce roman d’aventures et d’apprentissage est une ode à l’imaginaire et aux histoires, où le plaisir de lecture est redoublé par l’humour et le style alerte : en bref une réussite totale.