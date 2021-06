Le bistrot d’Émile - Bruno Heitz - la chronique BD

Résumé : La vie quotidienne n’était pas folichonne à Saint-Saturnin avant l’arrivée d’Émile. Ce dernier a racheté et transformé l’un des bistrots et en a fait le centre névralgique du village, bien des habitants fréquentant ce lieu. Il faut dire que le cafetier s’est très vite mis tout le monde dans sa poche, notamment grâce à son rire tonitruant. Alors, quand il annonce qu’il vend son commerce et quitte le village, rien ne va plus…

Bruno Heitz / Gallimard

Avec Le bistrot d’Émile, Bruno Heitz inaugure Les dessous de Saint-Saturnin. Chaque histoire de cette nouvelle série sera située dans ce village de Provence, mais s’attachera à un personnage différent - le deuxième tome sera ainsi consacré à la coiffeuse qui joue d’ores et déjà ici un rôle essentiel.

Ambiance, personnages et aventure sont dans la droite lignée de ceux d’Un privé à la cambrousse, précédente - et excellente - série de cet auteur singulier dans laquelle un épicier ambulant effectue des enquêtes. De l’histoire au dessin, Heitz développe un univers caractéristique toujours aussi fascinant et réjouissant. Rares sont ceux qui savent aussi bien poser un décor, y ancrer des personnages, jouer avec différents registres (comédie, drame, récit policier…), combiner minimalisme et sens du détail, tout en abordant des questions sociales et politiques avec légèreté et profondeur.

Comme souvent, ce nouveau roman graphique de Bruno Heitz fait du bien !

