Les dossiers de Zap Collège . T1 . Le trône de fer blanc - Téhem – chronique BD

Résumé : Les dossiers de Zap Collège T1 nous amène avec Jean-Eudes et Ecoline sur la route du collège Claude François. Une reprise des cours pas comme les autres car le principal s’est blessé et que son remplaçant est assez dur. De plus des migrants se sont installés à côté de la cour du collège.

L’histoire démarre par un guide aidant des sans-papiers à atteindre la côte pour l’Angleterre, dans les montagnes enneigées. Enfin, un guide tellement maladroit qu’il essaye de les aider avant d’avoir un accident avec... Le principal du collège ! Le ton est posé. L’humour pour parler de faits de société. Et Téhem ne se contente pas de faire une bande dessinée humoristique, il pousse le curseur avec des personnages archétypaux, caricaturaux même mais tirant le rire presque vers l’absurde. On ne peut vous dévoiler les drôles de situations qui se produisent autour de Jean-Eudes et Ecoline, mais les surprises sont au rendez-vous.

Le récit de ce Trône de fer blanc fonctionne aussi grâce à une galerie de personnages secondaires caractérisés et fort drôles.

Cette BD, prépubliée dans Okapi, arrive chez Bamboo avec un cahier final, la gazette du collège (qui a un petit rôle dans l’histoire). Cette gazette permet de parler des problèmes que rencontrent les migrants et de comprendre un petit peu mieux leur histoire et surtout leur parcours.

Au dessin, Téhem adopte un style jeunesse dynamique. Ces personnages ronds et expressifs, ces grands yeux, à part Eddy caché par son bonnet, apportent une touche humaine à l’histoire. Même si les situations sont parfois ubuesques, on reste entraîné par ce petit groupe de collégiens qui voudraient faire bouger le monde alors que leur nouveau principal tend à le scléroser autour d’eux.

Les couleurs douces contrastent avec l’humour tranché. La composition le plus souvent en quatre bandes de une à quatre cases reste classique mais quelques effets permettent d’éviter toute monotonie.

Les dossiers de Zap Collège T1 Le trône de fer blanc est un récit avant tout drôle, qui pointe pourtant l’un des grands faits de société de notre époque ; les migrants, et pose des questions clés : comment les accueille-t-on, comment les perçoit-on et comment notre vision pourrait changer à leur égard en allant leur parler.