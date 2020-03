Les enfants de la télé fêtent leurs vingt-cinq ans

Avis : La télé aime tellement la télé que la télé fait des émissions sur la télé. Nostalgie de ce qu’elle fut et n’est plus, un média dominant ?

Le divertissement présenté par Ruquier a d’abord été un programme animé par Arthur et feu Pierre Tchernia, alors un des derniers survivants des pionniers du petit écran. Après avoir transité sur TF1, le prime time est revenu sur France 2, avec Laurent Ruquier aux manettes. Ce soir, c’est le vingt-cinquième anniversaire. En 1994, à l’heure où Internet prenait une dimension mondiale grâce aux navigateurs web, la madeleine cathodique débarquait et conviait quelques amphitryons récurrents. Leurs premières apparitions publiques étaient exhibées comme des "casseroles" et commentées avec ce qu’il faut d’indulgence pour ne pas trahir le cahier des charges d’un divertissement consensuel. Quelques années plus tard, on a commencé à intégrer une rubrique Internet, ce média concurrent dont il n’était plus possible d’ignorer l’existence. Et puis, on a un peu plus gesticulé pour transformer l’entertainment ronronnant en spectacle visuellement plus attractif, qui engendrerait à son tour des séquences mémorables et convertibles en pilules de bonheur dans... "Les Enfants de la télé". Les comiques ont été chargés de faire le job, s’acquittant plus ou moins bien de leur mission.

Bref, cet ouroboros télévisuel n’en a pas fini, tandis que les moins de vingt ans seraient bien en peine de savoir qui sont exactement Hélène Ségara ou Michèle Bernier, deux des invité(e)s de ce soir. Le monde du petit écran qui se mire dans la mire peut continuer de ressasser un passé de joies au format petit écran : bien loin de la grande roue à aubes, les générations présentes et à venir sont déjà ailleurs.