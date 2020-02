Les fabuleuses dérives de la santa sardinha . T2 - La Chronique BD

Vous en reprendrez bien un peu ? On embarque de nouveau avec tout l’équipage de la Santa Sardinha et, après avoir mis le cap sur l’Afrique, nos grands explorateurs débarquent en Asie. Chaud devant ! Car l’Asie, quand on connaît pas, c’est franchement dépaysant !

Le capitaine Alvares, le padre Salvator, Dom Avido de Rapina... C’est la clique au grand complet de nos navigateurs portugais qui foule le sol de ce continent aux habitudes et aux coutumes plutôt étranges. Première escale, l’Inde. Difficile de ne pas céder aux tentations nouvelles, parmi lesquelles le haschish tient une bonne place. C’est donc tout l’équipage qui se retrouve affalé sur la plage, défoncé, incapable de mettre un pied devant l’autre. Et quand il s’agit de goûter aux plats épicés, les ventres de nos petits occidentaux supportent mal le changement !

Comme d’habitude avec Jano, on part pour un dépaysement total et une vision pour le moins décalée des grands explorateurs. Les belles légendes prennent un sacré coup dans l’aile. Ici, les marins ne sont que pillards et jouisseurs, toujours prêts à lever l’ancre pour rejoindre les paradis artificiels. Les dessins, extrêmement colorés, racontent parfaitement le quotidien de l’Asie. Les détails sont soigneusement travaillés et chaque planche est un vrai régal de drôlerie et de sensibilité. Quand on pose un pied sur le pont de la Santa Sardinha, bien difficile de ne pas céder à la tentation d’y rester !