Les guerres de Lucas – Renaud Roche, Laurent Hopman – la chronique BD

Résumé : Comment la célébrissime saga {Star Wars} est-elle née ? Quelles sont les influences de son créateur, Georges Lucas, devenu le pape de la culture populaire ? Quelles difficultés le réalisateur a-t-il rencontré pour donner corps à sa vision, depuis le financement du film jusqu’aux multiples problèmes rencontrés durant le tournage ? Les guerres de Lucas raconte la genèse de la saga en explorant la trajectoire du célèbre réalisateur depuis son enfance jusqu’à la sortie de {Star Wars : un nouvel espoir}.

Critique :Monument du cinéma et de la culture populaire, Star Wars a connu un tel succès que l’on peine à imaginer le chemin de croix de Georges Lucas pour faire accepter sa vision et convaincre les studios de cinéma de la pertinence de son projet. Et pourtant : s’il est rapidement identifié par Hollywood comme un réalisateur innovant, avec la sortie de THX 1138 4-EB, véritable pépite formelle pour son époque, Lucas n’apparaît pas comme bankable, et sa carrière peine à décoller. Il faudra le succès d’American Graffiti pour que Lucas apparaisse comme un réalisateur qui compte. Mais quand celui-ci présente le script de ce qui deviendra Star Wars, les grands studios sont sceptiques, d’autant que s’il possède une vision remarquable derrière la caméra, Lucas n’est pas un homme de mots. Il faudra le soutien inconditionnel de son épouse Marcia et un bras de fer avec la 20th Century Fox pour que le film voit finalement le jour, après des mois d’angoisse et d’atermoiements.

Renaud Roche, Laurent Hopman / Deman éditions

Les guerres de Lucas propose un récit dynamique, fondé sur une solide documentation, pour rendre compte de l’intérieur du long processus qui a conduit au succès de Star Wars. L’album s’arrête sur les coulisses d’Hollywood, des coups bas des studios aux relations entre réalisateurs – Lucas se lie ainsi d’amitié avec Spielberg et Copolla –, en passant par les nombreuses questions techniques qu’impliquent la création d’un film de science-fiction. L’album s’arrête sur la manière dont ont été créé les décors, recruté les acteurs, réalisé les effets spéciaux pour rendre explicite la mécanique complexe de création d’un film de ce genre dans les années 1970. Les nombreux fans de Star Wars trouveront dans cet album une mine d’informations, et prendre plaisir à découvrir les coulisses du tournage. Les passages sur le choix des acteurs et les improbables problèmes rencontrés pendant le tournage en Afrique du Nord s’avèrent particulièrement savoureux.

Le dessin dynamique au trait de Renaud Roche, ponctuellement rehaussé de couleurs, donne vie à cette galerie de personnages, que l’on identifie sans mal. Les planches sont sans fioritures, et Roche ne dessine les décors que lorsque ceux-ci ont un intérêt pour l’histoire : sinon c’est l’expressivité des personnages qui domine. La narration est rendue fluide par des dialogues bien écrits et un découpage efficace. S’il remplit parfaitement sa fonction documentaire, l’album demeure dans l’ensemble assez académique dans sa construction, et ne comprend pas la folie de Star Wars.

Récit documentaire bien renseigné et efficace dans sa narration, Les guerres de Lucas dresse le portrait d’un réalisateur et d’une saga exceptionnels, et saura ravir les amateurs de Star Wars.