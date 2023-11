Les Illuminés - Jean Dytar, Laurent-Frédéric Bollée - la chronique BD

Résumé : Derrière le recueil des poèmes d’Arthur Rimbaud baptisé {les Illuminations} se cache non seulement sa vie, mais aussi celle de Paul Verlaine et de Germain Nouveau, tous deux fascinés et accablés par le talent du jeune poète...

Critique : La vie d’Arthur Rimbaud n’est pas une notice biographique simple, tant ses allers et venues, ses errements et ses buts semblent lunatiques, erratiques et jamais statiques. Les Illuminés a donc pris le parti prix de ne pas faire un énième récit de cette vie fugace et fracassante. Les auteur ont privilégié, grâce à une documentation référencée (lettres, procès verbaux, témoignages...) retranscrire quelques épisodes de sa vie pour la faire vriller, bondir, s’écraser aussi. Deux autres destins, quelques autres épisodes de vie, viennent s’ajouter au fur et à mesure, grâce à deux poètes aux parcours plus linéaires (encore que...) : Paul Verlaine et Germain Nouveau. Il est intéressant de noter que de la vie commune entre Verlaine et Rimbaud, seule la séparation est représentée, et encore à travers l’emprisonnement du premier, un vague regret au détour d’une conversation du second, rendant d’autant plus poétique ce travail qui à la fois s’appuie sur des données concrètes et s’accorde pour en faire surgir l’incertitude, l’ineffable et le choix humain avant tout.

© Delcourt / Dytar

Dans ces quelques cent quarante pages, on a l’impression d’être entré dans le tableau Femme au Café, plus connu sous L’Absinthe, comme si Degas nous avait invité à entrer dans un Paris, un Bruxelles, un Londres tout embrumé de vapeurs vertes, où des pavés mal éclairés et des échoppes laissent échapper un fumet alcoolisé typique du siècle décrit. Dytar est parvenu en trois couleurs plutôt saumâtres à intégrer chacun de ses personnages dans un cloaque graphique qui lui permet de faire surgir leurs faiblesses, leur génie aussi, évidemment, entre vers sublimes et jalousies mesquines.

© Delcourt / Dytar

Œuvre poétique par son thème et par ses choix narratifs, Les Illuminés présente des pages qui sont d’une rare justesse lyrique.