B.O. comme un Dieu - Ugo Bienvenu - Chronique BD

Résumé : Le dernier robot sexuel de la galaxie, numéro de série B.O., parcourt l’espace pour combler les désirs de femmes de toutes espèces ayant les moyens de s’offrir ses services.

La fameuse collection BD-Cul des Requins marteaux est espace d’expérimentations graphiques ou de récréations narratives placées sous le signe de la pornographie. Après des contributions aussi diverses que celles de Guillaume Bouzard, Sébastien Lumineau, Aude Picault, Nine Antico, Roxane Lumeret ou encore Antoine Cossé (cette énumération pour le moins prestigieuse paraît frustrante tant elle écarte des participations passionnantes, que nous vous proposons de consulter à partir de ce lien), Ugo Bienvenu vient porter sa pierre à cet édifice sexuel. L’auteur adapte son univers science-fictionnel aperçu entre autres dans le récent Préférence système (Denoël, 2019) et dessine des coïts entre un robot humanoïde rutilant et différentes extra-terrestres anthropomorphes (l’automate n’a été programmé que pour des relations hétérosexuelles).

Les différentes images semblent empruntées à des films pornographiques, et l’auteur réutilise toute une imagerie caractéristique faite de gros plans d’organes génitaux, de pénétrations vaginales ou anales, de masturbations, fellations et cunnilingus, de positions acrobatiques placées sous le signe de l’offrande et de la domination. Cependant, ces diverses représentations sont passées au tamis de l’esthétisme raffiné de l’auteur. Ugo Bienvenu développe un style singulier qui allie un réalisme photographique à une esthétique ligne claire parcourue de couleurs dissonantes, vibrantes, presque pop et psychédéliques. Il y a beaucoup de finesse dans ces images que l’on prend plaisir à observer pour leurs qualités graphiques, en particulier dans le travail des décors et des matières diverses (trames mécaniques ou traits rapprochés). Si cette accumulation de plans pornographiques esthétisés constitue une véritable gageure de ce livre, elle n’en formule pas l’unique teneur et accompagne un axe plus philosophique (osons le mot), les images hard se suivant au rythme des pensées du droïde.

Ugo Bienvenu - Les requins marteaux

En effet, les différents coïts et parties fines sont l’occasion de réflexions sur le désir et son assouvissement. B.O., supposé détaché de tout sentiment, analyse et propose une synthèse de toute son expérience au contact des femmes et de leur satisfaction sexuelle. Il s’interroge sur le sens de cette débauche, de ces décharges mentales, de ces comportements que, dénué de sentiment, il ne comprend pas alors même qu’ils sont le centre de sa vie, sa raison d’être, sa programmation. Sans formuler un éloge de la prostitution, Ugo Bienvenu aborde ce sujet en pointant ses vertus : les femmes qui font appel à ses bons services sont comblées et s’épanouissent totalement autant que brutalement. Elles éprouvent la possibilité d’exprimer leurs pulsions enfouies et de se concentrer sur leur plaisir : dans ces bras robotiques, elles s’accomplissent enfin sexuellement. On pourrait condamner cette approche de la sexualité mécanique qui se résumerait à des coups de boutoir calculés, déshumanisés, mathématiques, mais nous ne céderons pas à ce genre de polémique, considérant que toute œuvre n’est qu’une proposition conceptuelle stimulante et non nécessairement une idéalisation.

Ugo Bienvenu - Les requins marteaux

Avec B.O. comme un dieu, Ugo Bienvenu enrichit la collection BD-Cul d’un nouvel opus séduisant, un récit contemplatif et esthétiquement abouti.