Les Inconsolés - la critique du livre

Résumé : Entre Lise et Louis, la rencontre produit des étincelles dignes des romans et des films que la jeune fille, rétive aux renoncements de l’âge adulte, confond parfois avec la vie. Leur histoire - le premier amour - se déroule tel un conte. Mais comme dans un conte, elle est rapidement minée par la petite musique de l’enfance mal aimée, le refrain des rapprochements impossibles, des différences infranchissables. Et bientôt la nuit des malédictions envahit le rose des rêveries romantiques. Nimbé d’un mystère qui de page en page s’épaissit, {Les Inconsolés} est une histoire de fantômes et de vengeance, où l’on retrouve le talent délicat et têtu de Minh Tran Huy pour la navigation de l’eau qui dort - dont chacun sait qu’il faudrait s’en méfier. Il y a l’élan vers l’amour fou, l’irrésistible faim d’aimer - et d’être aimé, enfin -, les blessures de l’enfance, le poids des origines et les émerveillements de la jeunesse. Il y a aussi cette manière toute personnelle, à la fois sincère et ironique, de pousser les clichés jusqu’à leur paroxysme, jusqu’à en extraire toute la vérité, en révéler le tranchant, les dangers. Entre thriller romantique et conte de fées cruel, ligotant l’une à l’autre naïveté et lucidité, le nouveau roman de l’auteur de {La Double Vie d’Anna Song} nous livre aux vénéneux tentacules du malentendu.

Notre avis : Lise et Louis, Louis et Lise, deux êtres qui se font écho, qui n’ont d’yeux que l’un pour l’autre et l’autre pour l’une – au début. L’amour et sa magie, et sa douceur ouatée qui laissent bientôt place aux coups d’éclat et à la douleur. La passion et ses affres, la passion et ses dangers. Le feu brûle, dévaste, ne laisse que des cendres chaudes derrière lui. Lise est fragile, rêveuse, délicate. Louis est ambitieux, protecteur, nerveux. C’est l’évidence, le coup de foudre, la cristallisation amoureuse, semblable aux bluettes vécues par princes et princesses, racontées par Perrault et Grimm, par Andersen et Madame Le Prince de Beaumont.

D’un côté, Lise revient sur son enfance un peu triste, sur sa jalousie pour sa petite sœur, la préférée de sa mère, sur son refuge, le château d’Étambel, nimbé d’une aura de mystère et de féerie. De l’autre, l’Autre, ou un narrateur à la troisième personne qui retrace, comme le ferait un chroniqueur des temps anciens, la rencontre et le fragile équilibre entre Lise et Louis qui ne tarde pas à basculer. S’aimer trop fort, s’aimer trop grand, ne plus rien voir du monde qui les entoure, voilà ce qui guette les deux amants. Ils se font du mal, se déchirent et d’aucuns se rappelleront cette phrase de Nabokov qui semble si bien s’appliquer à cette histoire, entre toxicité et suavité dangereuse : “And the rest is rust and stardust.” (« et tout le reste n’est que rouille et poussière d’étoile »). Les Inconsolés, ou ce couple formé de deux entités distinctes, qui ont tant de mal à se retenir de fusionner, alors même que cette fusion est source d’une souffrance infinie.

Minh Tran Huy, grâce à des mots ciselés, choisis avec soin, entre douleur et passion, entre conte et drame, magie et sorcellerie, nous emporte dans cet univers à part, ce monde que se créent deux amoureux, monde brumeux et duveteux, mais ne tardant pas à devenir une fournaise infernale où il est impossible de demeurer. L’auteure, d’origine vietnamienne, apporte une touche d’exotisme à son récit, et crée une œuvre qui oscille entre conte classique et légende orientale. L’influence de ses livres précédents se fait sentir, auréole son roman d’un nuage de fabuleux. Elle donne donc naissance à un équilibre gracile, avant que le twist final ne laisse le lecteur pantois et soufflé dans son fauteuil. Il referme alors le livre avec une lenteur presque exagérée, abasourdi et saisi – dans tous les sens du terme.