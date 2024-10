Les livres vagabonds - Raphaël Somal - critique du livre

Résumé : Quatre tours, représentant des livres ouverts, un quadragénaire divorcé et son adolescent éco-anxieux, une prise de guerre nazie restituée à la France, un futur retraité érotomane et son assistante durassienne, une pétition, un chien incommodé par ses intestins et une chatte psychotique. Des livres, des téléphones qui disparaissent. Et la Seine qui n’en finit pas de monter.

Critique : « Avec un livre, on ne s’ennuie jamais ». Ainsi se termine cet ouvrage. Une conclusion à laquelle on ne peut que souscrire tant les vicissitudes de ce kaléidoscope de personnages empêtrés dans leurs contradictions individuelles et chahutés au rythme de nos désordres sociétaux, nous ont tenu en haleine tout au long de ces 375 pages. Le récit plante son décor au cœur de la BNF (Bibliothèque nationale de France). Une manière originale d’en découvrir les arcanes et ceux qui la font vivre tout en célébrant l’importance de la réflexion et de l’imaginaire, générés par la lecture. Une tâche dont s’acquitte assurément ce troisième roman d’un auteur qui gagne à être lu. Au détour des pages se mêlent quelques allusions à L’Amant de Lady Chatterley, le souvenir de Marguerite Duras et l’évocation de couplets de quelques-uns de nos chanteurs les plus emblématiques (Aznavour, Dassin, Brel, Croisille, Sardou), preuve de la vitalité et de la diversité d’un patrimoine épistolaire qui ne suffira cependant pas à nourrir des êtres prêts à toutes les compromissions pour redorer le blason d’une vie bien plus creuse qu’ils ne veulent se l’avouer.

Cinq chapitres dressent, entre tendresse et ironie, le portrait d’hommes, de femmes et même d’adolescents en mal d’écoute, de reconnaissance, d’argent et surtout d’amour. Des visages si parfaitement dessinés que l’on ne doute pas de les avoir déjà croisés. Il se pourrait même qu’ils nous servent de miroirs. Le pivot central en est Maxence Duval. Il présente toutes les caractéristiques de l’éternel bouc émissaire. Enfant non désiré, il est élevé par un mère peu aimante mais qui a su aiguiser son goût pour la lecture. Au moment où s’ouvre ce livre, il se remet difficilement de la prise d’otage qu’il vient de subir, alors qu’il se rendait à sa banque. D’autant que le couple qu’il formait avec Diane, que quelques esprits expéditifs qualifieraient volontiers de bobos parisiens et que leurs amis Pascaline et Franck regardent avec mépris et envie, vient de voler en éclats. Il macère alors dans une solitude qu’il ne sait comment aborder. Mais finalement, sous ses apparences de perdant magnifique, ne serait-il pas le plus machiavélique de tous ? Car la plume acerbe de l’auteur prend un malin plaisir à pousser insidieusement ses héros du quotidien de la lumière vers le clair-obscur. Doucement mais sûrement, il transporte le lecteur de la chronique sociale douce-amère à l’intrigue policière hardie, suscitant chez celui-ci une puissante impatience à aller de l’avant. Et puis, afin de sceller définitivement le sort de ces humains faibles et présomptueux, l’intervention de Dame Nature et de sa capacité de malédiction, qui ici se traduit par une crue géante de la Seine, délivre une dernière salve de malice avec le retour du désormais mythique « quoi qu’il en coûte » et de son inévitable confinement.

En raillant avec justesse et légèreté nos semblables (et nous-mêmes), le romancier les replace dans leur pleine humanité et les rend immédiatement attachants. Mais ce n’est pas son seul atout. Son écriture incisive, son ton direct dépourvu de toute emphase propulsent le lecteur au cœur de l’action sans lui laisser le temps de s’ennuyer.