Les lumières de Lhomme - Luc Béraud - critique du livre

Résumé : De Bresson à Eustache en passant par Cavalier, Pierre Lhomme a illuminé au sens propre comme au figuré plus d’une soixantaine de films. Dans cet ouvrage aux allures d’hommage, Luc Béraud prend le temps de raconter son ami et surtout l’influence de ce dernier sur le cinéma français. Plus qu’un hommage à Pierre Lhomme, c’est un hommage à ce qu’il a fait pour le cinéma.

Critique : Entrepris avec Pierre Lhomme, cet ouvrage, qui devait au départ se présenter sous forme d’entretiens, s’est malheureusement transformé, à la mort de ce dernier. En effet, plutôt que de totalement abandonner son projet, Luc Béraud a continué son livre, comme pour rendre un dernier hommage à son ami disparu, mais aussi et surtout au cinéma.

Si, pour beaucoup, le nom de Pierre Lhomme n’évoque rien, il est pourtant l’une des figures les plus importantes du septième art français, à qui beaucoup de réalisateurs doivent la beauté de leurs films.

De même que les auteurs de la Nouvelle Vague ont totalement révolutionné la façon de créer, en privilégiant par exemple les décors naturels et les tournages en extérieur, Pierre Lhomme a lui aussi bouleversé le travail de la lumière, pour s’adapter à cette nouvelle façon de faire du cinéma.

En effet, si la lumière nous paraît aller de soi, de telle sorte qu’on n’y prête plus attention, c’est pourtant elle qui permet à une réalisation d’emprunter une direction particulière, de créer une ambiance, une atmosphère. Dans le film L’Armée des Ombres de Melville, c’est la froideur des éclairages qui permet au film d’avoir une identité visuelle si unique et de créer une ambiance si particulière. En outre, dans La Maman et la Putain, personne n’a oublié la beauté du noir intense et du blanc si caractéristique du long métrage, qui participent à la profondeur du propos.

Qu’elle soit naturelle, artificielle, en couleur ou en noir et blanc, la lumière est centrale, son traitement aussi, et ce livre nous le rappelle. Ainsi, lorsqu’à la suite des Godard, Truffaut et autre Eustache, les tournages se sont font en extérieur, impossible pour Pierre Lhomme d’avoir un éclairage homogène. Il fallait donc ruser, en jouant avec le soleil, pour adoucir un plan, un paysage, mais aussi un visage.

Comme le rappelle Luc Béraud, Pierre Lhomme était aussi connu pour sa capacité à saisir les visages, en lissant les traits un peu sévères, ou au contraire en accentuant une fossette. Son travail permettait ainsi aux comédiens d’être mis en valeur, de se savoir beaux et donc de bien jouer, comme pour Isabelle Adjani dans Mortelle randonnée, qui se sentait sublimée par la façon dont son visage était mis en valeur.

En ce qui concerne la structure de l’ouvrage, Luc Béraud décide de chapitrer le roman par film et par ordre chronologique. Ainsi, le lecteur découvre une véritable histoire du cinéma, explorant en quelque sorte les coulisses des grands changements survenus au fil des époques. Il s’immisce également dans les caprices de certains réalisateurs comme Jean-Pierre Melville. Sous couvert de parler de la lumière et de Pierre Lhomme, Luc Béraud parle en réalité du cinéma et de ceux qui le font avec passion.

C’est un livre qui se dévore comme un roman et dont on peine à se détacher, tant il transpire l’amour du septième art et la tendresse pour cet ami disparu. De plus, chaque tournage est raconté avec beaucoup de détails et d’anecdotes, permettant de découvrir ou de redécouvrir certains films sous un nouvel angle, avec un œil attentif sur l’image et le traitement de la lumière.