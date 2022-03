La commode aux tiroirs de couleurs – Véronique Grisseaux, Amélie Causse et Winoc d’après Olivia Ruiz - la chronique BD

Résumé : {La commode aux tiroirs de couleurs} nous plonge dans la vie de Rita, surnommée Abuela - grand-mère en Espagnol - par sa famille. En fouillant une vieille commode restée fermée des années, la file de Rita découvre des objets et des lettres. Surgissent alors une histoire et des souvenirs qui remontent à la guerre d’Espagne...

Critique : Celle que l’on surnomme Abuela, qui n’est plus des nôtres à présent, voit sa vie racontée par le contenu des tiroirs colorés de cette commode. Sa fille découvre que Abuela, de son vrai nom Rita, a eu une existence étonnante, difficile, romantique, émouvante et parfois tragique. Cette vie est faite de déplacements plus ou moins forcés, de fuite, de rencontres, d’amours réussis ou perdus. Cette vie ne disparaît pas avec la mort de Rita, car cette dernière a tout consigné dans des lettres, accompagnées d’objets du passé, qui sont enfermés dans la fameuse commode. Tout finit par remonter à la surface.

Ce roman graphique alterne entre le passé, avec la vie de Rita, et le présent, avec l’histoire de sa fille et de sa petite-fille qui fouillent la commode. L’album entraîne rapidement dans la guerre d’Espagne, car la vie de Rita et de ses deux sœurs y est profondément liée. Espagnoles fuyant l’avancée des armées Franquistes, elles arrivent à Narbonne et tentent de se reconstruire, loin de leurs parents restés au pays. On suit dès lors l’histoire de ces trois femmes, et en particulier celle de Rita, que l’on voit grandir, devenir mère et vivre au mieux avec son passé. Tout ce récit est riche en émotions. Impossible de rester insensible à cette histoire, si loin et en même temps si proche de nous.

Véronique Grisseaux réussit en particulier un beau travail d’adaptation du scénario original.

Véronique Grisseaux, Amélie Causse et Winoc – Grand Angle

Une vitalité incroyable déborde de chaque planche. Amélie Causse et Winoc nous offrent un trait magique, léger, où pèse la chaleur du Sud dans les rues, où s’interrogent les personnages. Les visages portent les émotions que leur mots ne disent pas. Les trois visages présents sur la couvertures, avec trois expressions très différentes, racontent déjà quelque chose.

On note également la lumière qui baigne ce récit, où les drames se nouent en plein jour. Le côté crayonné des traits donnent une fragilité à tous ces personnages, les dégradés simples de couleur permettent de leur apporter du relief. Un changement de trait dans un regard, une bouche, et on passe de la joie à la tristesse. Les émotions s’enchaînent à cause des événements et des coups de la vie, dont les marques profondes apparaissent fugacement sur un visage le temps d’une case.

La commode aux tiroirs de couleurs est une BD à lire, une histoire dure mais très belle, ancrée dans une réalité historique. Comment garder en mémoire son passé sans que celui-ci nous écrase ?