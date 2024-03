Les Oubliées - Elsa Bordier, Hugo Decraene - la chronique BD

Résumé : Lou est partie camper avec sa mère en forêt, lorsque celle-ci est avalée par un monstre gigantesque, enlevée malgré les efforts d’un inconnu qui semble les traquer. Elle décide de l’accompagner pour résoudre ce mystère et garder l’espoir de retrouver sa mère...

Critique : Les BD jeunesse qui veulent s’affranchir des codes classiques du genre (personnages grimaçants, couleurs punchy, gags récurrents...) doivent avoir des atouts autrement visibles, comme un code graphique esthétique ou un protagoniste fort. Ce n’est pas le cas des Oubliées, qui avec son titre d’écorché, sa couverture qui évoque un Last of Us assagi, et ses deux héros aux allures de monsieur et mademoiselle tout le monde. Le pari d’Elsa Bordier était osé. Il est irrémédiablement réussi, puisque dans ce one-shot qui raconte une histoire complète, des liens forts, des passés qui sont suffisants pour expliquer, et une menace fantastique qui se dévoile dès le premier chapitre sont au menu. Si le dénouement paraissait évident, une péripétie peu anodine vient se greffer aux difficultés d’action : certains habitants semblent bénéficier de la présence de ces monstres, leurs tomates étant incroyablement parfaites depuis leur arrivée, et se mettent à les protéger. Parabole des OGM, des pesticides, de la pollution ou bien du monde capitaliste ? Le lecteur se fera sa propre idée et pourra trouver une raison de plus de lire et relire cet album.

© Kinaye / Decraene

Comme dit précédemment, le style graphique a voulu jouer avec une certaine humilité, un côté passe partout qui devrait être vu plus souvent dans les rayons jeunesse. Il ne s’agit pas de prendre les enfants et les ados pour des lecteurs surexcités en quête d’humour facile et de sensations fortes. Les Oubliées se compose comme un album qui leur parle, l’héroïne leur ressemble, avec ses forces et ses faiblesses, son courage aussi pour servir de modèle, mais tout cela est composé de manière à paraître vrai, à amener du sens sans faire la leçon, et cela en partie grâce au dessin de Hugo Decraene.

© Kinaye / Decraene

Dans une histoire complète et un décor familier malgré un thème surnaturel, Les Oubliées nous rappellent que la BD jeunesse possède de belles qualités insoupçonnées et que l’on peut en faire ce que l’on veut.