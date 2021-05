Les ours gloutons - Alexandra Hetmerová et Kateřina Karhánková - critique

Résumé : L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.

Critique : Voici les aventures des ours Mika et Nico, deux amis unis par l’amour de… la nourriture. Alexandra Hetmerová et Kateřina Karhánková les mettent en scène dans six petites histoires en forme de fables à visée morale pour les tout-petits.

Chaque court-métrage exploite une notion éducative particulière : l’amitié, la persévérance, l’entraide, le partage, la réconciliation, le jeu. Autant de concepts pour apprendre sur soi-même et sur les autres en s’amusant.

La direction artistique joue la carte de la simplicité : l’essentiel du décor est peint, avec quelques accessoires dessinés au feutre et crayon de couleur ; les ours et les animaux, également dessinés avec de la peinture, sont mises en mouvement comme des marionnettes articulées.

L’image est épurée, et même un peu trop épurée. Cependant, cette simplicité, assumée de bout-en-bout, garantit l’intelligibilité des images et des histoires aux enfants.

Très mignons, et même si leur public est très restreint, Les ours gloutons visent bien leur cible.