Les Philanthropes aux poches percées - Robert Tressell, Scarlett Rickard, Sophie Rickard - la chronique BD

Résumé : Mugsborough, 1919. Owen est un peintre qui va de petit boulot en petit boulot en essayant de faire prendre conscience à ses camarades de la classe ouvrière l’asservissement dont ils sont victimes...

Critique : Si certains avertis reconnaitront le nom de l’écrivain irlandais Robert Tressell, la plupart découvriront ce récit de plus de trois cents pages - chapeau aux deux autrices qui ont su condenser un pavé dense et intense en si peu de planches - qui se veut une véritable bible du socialisme. L’intrigue située en 1919 témoigne qu’hélas peu de choses ont évolué aujourd’hui en 2023 quand vous appartenez aux classes modestes, sinon que l’écart avec les plus riches, que constate déjà le héros, s’est encore aggravé pour eux. Lettré et résolu à partager sa vie du monde avec ceux qui travaillent avec lui, le héros est ici inspiré de l’écrivain. Owen croise de nombreux destins lorsqu’il rénove une maison bourgeoise : à la manière d’un Pot-Bouille, les ouvriers, les femmes, les notables et les intermédiaires comme les contremaîtres et entrepreneurs, vont et viennent avec des histoires qui ne cessent de se croiser. Assurément politique, cet ouvrage diffuse son message par une didactique limpide au milieu d’une bourgade anglaise, lâchant au passage des citations aussi fortes que "Quiconque ne se bat pas est l’ennemi de ses propres enfants. La neutralité n’existe pas : si on ne s’aide pas, on s’entrave."

© Delcourt / Rickard

Scarlett et Sophie Rickard ont travaillé à quatre mains pour délimiter des périodes, des lieux, des visages familiers. Tout au long du récit, une douceur émane étrangement des personnages, de manière logique pour les plus sympathiques, mais curieusement les plus répugnants ne peuvent pas suffisamment se faire détester, si l’on excepte la réunion du conseil municipal avec ses notables riches de sous, de graisse et de corruption. Les violences de l’alcool, de l’abus sexuel, de l’abandon et de l’accident de travail sont très vite éclipsées par quelques scènes réconfortantes d’une famille aimante et de solidarité, voire par les passages d’utopie, de rêve d’une futur heureux passant par un vote démocratique et une remise en cause des institutions.

© Delcourt / Rickard

Révolution idéologique et roman graphique à part, Les Philanthropes aux poches percées vont connaître ainsi un second souffle et permettre aux idées de Robert Tressell de s’infiltrer au XXIème siècle pour, pourquoi pas, enfin changer de système.