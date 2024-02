Zoé Carrington T.1 – Jim, Rémi Torregrossa - la chronique BD

Résumé : Ce premier volume démarre par une salve de souvenirs. Simon se rappelle Zoé, un sourire, une histoire trop courte, Londres... C’était il y a dix ans, et il ne peut pas revivre le passé. Aujourd’hui à Nogent-sur-Marne, Simon se rend chez sa mère et décide de payer une inconnue pour jouer le rôle de sa femme au déjeuner familial. C’est en plein repas qu’il reçoit un coup de fil étonnant, un vieux copain de fac des années londoniennes qui a eu des nouvelles de Zoé...

Critique : Jim nous offre une nouvelle histoire d’amour contrarié, un récit de retrouvailles plusieurs années après. On suit cette fois-ci un groupe de trentenaires qui se sont connus pendant leurs études à Londres et qui se réunissent pour un anniversaire dans la capitale anglaise. Simon a craqué sur Zoé mais tous ont craqué sur Zoé, et tous ont vécu une histoire avec Zoé, plus ou moins courte. Mais dix ans sont passés, pendant lesquels Simon n’est pas vraiment parvenu à oublier. Jim reprend les ingrédients qu’il a utilisé dans Héléna et Une nuit à Rome et parvient à nous offrir une nouvelle BD sur le même thème qui nous surprend et nous entraîne immédiatement.

Simon, JP, Rotthenberg, Léo et Zoé ont formé une bande de potes, ont traversé une année d’études débordante de fêtes et de folies en terre étrangère, et le scénario réussit à nous immerger dans ces souvenirs. Si on a vécu dans le même esprit ces années-là, on les retrouve facilement au fil des pages, et si on n’a pas vécu ce type d’aventures, on se projette très bien.

En plus d’une histoire à rebondissements, Jim parvient à nous offrir nue nouvelle galerie de personnages attachants. Avec leurs qualités et leurs défauts, la bande des cinq est bien vivante, mais tous ceux et celles qui les entourent aussi. Qu’il s’agisse de Camilla, payée pour jouer la femme de Simon, de la mère de ce dernier, jusqu’au figurant jouant les gardes royaux qu’on voit deux cases, on apprécie ces gens que l’on suit ou que l’on croise un instant.

Le scénario enfonce le clou en créant un suspens sur la fin de ce premier tome qui nous cloue sur place. Comme Simon, on se demande si on a bien entendu, plutôt lu. Et comme lui, on reste un instant décontenancé, le temps d’arriver au fatidique « à suivre ».

La BD se termine sur un texte expliquant la genèse de l’histoire. Il évoque les difficultés qu’il a rencontrées pour écrire la fin, et l’on comprend parfaitement ses soucis quand on voit le nœud de l’histoire arriver à la fin du premier tome. Comment résoudre cela ? Comment éviter le happy end trop marqué, ou ne pas basculer dans un drame trop dur alors que l’humour et le décalage sont aussi une signature de cette histoire ? Après avoir lu cette BD, on souhaite de tout cœur que la fin soit à la hauteur (et même plus élevée) que le début. Mais le suspense sera haletant puisqu’il nous faudra attendre le second tome pour savoir enfin ce que Zoé Carrington nous réserve.

Jim, Rémi Torregrossa / Grand Angle

Avec son dessin, Jim nous offre, comme à son habitude, des personnages dynamiques et expressifs. Pour les décors c’est Rémy Torregrossa qui les réalise. Décors réalistes savamment travaillés rendant Paris, Londres ou Nogent-sur-Marne que le « décorateur » Rémy Torregrossa sait aussi estomper pour leur donner ce flou d’arrière-plan. Pour les couleurs, ces couchers de soleils, ces nuits bleutées, ces jours ensoleillés, c’est Delphine qui s’y attelle et nous entraîne dans ces ambiances de fêtes ou de nostalgie. Là où Jim monte d’un cran, c’est dans la composition et la narration. Les souvenirs ne sont pas de simples flashbacks, il s’agit aussi de moments symboliques, rêvés, mélangés, ce drapeau anglais qui remplit de rouge toute la page d’un rouge sang comme ce cheval libre qui rappelle Zoé, mais aussi l’Angleterre, et que l’on voit mort, comme l’histoire d‘amour de Simon. Jim utilise encore plus qu’avant l’image pour nous faire ressortir les sentiments. Nous retrouvons ces regards complices, cette mise en scène cinématographique avec ces zooms avant, ces travellings, ces mouvements autour des personnages et, en plus, la force des symboles qui frappent.

Ce premier tome nous entraîne dans une histoire d’amour inachevée, pleine de surprises, d’humour et d’émotions, le tout servi par un dessin immersif et une mise en scène réfléchie. Et nous voilà impatient de lire le second volume.