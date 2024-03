Les pittoresques aventures du Major Burns T.3 – Devig - la chronique BD

Résumé : Ce troisième tome nous entraîne au côté du Major Burns et de son fidèle ami le docteur Wayne dans un voyage aux quatre coins du monde, pour assister le professeur Pool lors de ses quêtes archéologiques. Cependant, Wayne traîne la patte et Pool, inconscient du danger, est prêt à tous les détours dès que quelque chose l’intrigue. Autant dire que l’équipage n’est pas arrivé au bout de son périple...

Critique : Le Major Burns n’est pas au bout de ses peines. Aventurier, mais qui a un certain respect de la couronne et du sport, il affronte les dangers au bout du monde. Mais parfois, le courage ne suffit pas, comme il va s’en rendre compte. Pouvant compter sur le docteur Wayne pour le ramener à la dure réalité, le major supporte les remarques désagréables de son compagnon de route pendant tout l’album. Mais on finit par se dire qu’il a bien raison, Wayne, quand on voit ce que le professeur Pool leur impose. Devig nous entraîne dans une salve d’aventures maritimes, entre île perdue et Indes lointaines. Le voyage des trois explorateurs est découpé en petits chapitres, se finissant chacun par un court texte évoquant la partie véridique de la découverte archéologique traité dans l’épisode.

On s’amuse autant qu’on apprend, enfin, non, on s’amuse bien plus qu’on apprend dans cette BD au parfum ancien, mais tellement actuel par ses dialogues.

© Devig / Fluide Glacial

Devig s’amuse aussi bien au scénario qu’au dessin. Il reprend cette bonne vieille ligne claire qui a fait les beaux jours de Tintin et accentue ainsi la plongée dans le passé. Le contraste fonctionne vraiment bien entre l’évocation graphique de ces BD tout public, surtout jeunesse, porteuse d’aventures et de valeurs comme le courage, et de l’autre côté les personnages énervés, agressifs, violents qui peuplent les escales de ce voyage. La morale n’est pas sauve à la fin de l’histoire, et Burns se retrouve bien dépité une fois revenu sur sa terre natale. Heureusement, Wayne trouve les mots justes, une fois n’est pas coutume, pour remonter le moral du major.

On a une profusion de couleurs dans ce voyage exotique, mer bleue, forêts vertes, temples aux teintes sables, les aplats à l’ancienne là aussi, fonctionnent très bien. La mise en scène joue des ellipses pour avancer l’histoire et les retournements du scénario sont de petits régals.

Les Pittoresques aventures du Major Burns T.3 atteint son but, reprendre le look ancien de la ligne claire et nous offrir une histoire caustique et moderne. Bonne surprise que ce troisième tome des aventures du major Burns.