BFF - Thomas Cadène, Joseph Safieddine - la chronique BD

Résumé : Olivier est le bon pote d’une bande de trentenaires, à nouveau témoin de mariage, qui héberge souvent et est toujours là pour écouter. Pourtant, il leur cache que sa carrière de pianiste est à son zénith, de peur de les perdre...

Le bonheur de trouver une pépite que l’on ne pensait pas dénicher en ouvrant les pages d’un roman aux allures de comédie dramatique française, sur fond d’amitié, de liaison et de mariage raté. Cette pépite est tout à fait inattendue. On ne soupçonnait pas cette profondeur que l’on découvre au détour d’une page sur le divan, où une personnage, la "moins belle" du groupe, vide son sac avec une justesse non pas amère mais lucide. On ne pouvait guère deviner la souplesse d’un héros qui semblait juste gentil au début, mais qui a ses faiblesses, ses mauvais choix, et enfin on ne pouvait mieux faire voir le côté antipathique de certaines de ces personnages, pétris d’égoïsme, étourdissants de réalité.

© Delcourt / Fabre

Pour aller avec ce sujet finement traité, Clément C. Fabre vient greffer un dessin qui ne veut pas l’éclipser, jouant sur une couleur dominante, souvent verte ou rouge, pour représenter un studio puis un appartement luxueux, un ami pénible qui vit une période de chômage, un couple d’amants qui vit sans penser au lendemain, autant de choses différentes mais qui s’enchaînent sans dommage, d’une manière très fluide, à l’image du héros qui passe de la Philarmonie à un bar pourri. D’un trait appuyé, les yeux se froncent, mais les non dits subsistent, tandis que des changements de couleur des bulles peuvent perdre dans la lecture. L’évidence apparaît au troisième chapitre : on est accroc à cette histoire, et le dessin y est évidemment pour beaucoup.

© Delcourt / Fabre

Il faut absolument laisser une chance à ce BFF qui cache une vision nette, franche et précise de l’amitié aujourd’hui, car son dessin et son scénario entrelacés donnent à voir un roman graphique puissant.