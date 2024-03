Les royaumes de Tiketone T.1 : les reliques des morts vivants – Mélissa Morin – la chronique BD

Résumé : Thomas est un jeune garçon à la fois miraculé et traumatisé : seul survivant d’un accident de voiture qui a coûté la vie à sa sœur, Barbara, et à ses deux parents, il est placé dans un foyer pour enfants. Arrivé sur place, Thomas ne décroche plus un mot, et refuse de retirer le casque qu’il portait au moment de l’accident. Les enfants qui l’entourent sont intrigués par cet étrange garçon, et le sollicitent pour le faire sortir de son mutisme. Celle qui semble le mieux le comprendre est Marianne, la nièce d’une responsable du foyer. Après avoir été maintes fois sollicité, Thomas partage son secret à Marianne, Eliott, Florian, Robin et Virgile : initié par sa sœur, il sait comment accéder à un monde mystérieux : « les royaumes de Tiketone ». Pour cela, il faut réaliser une quête initiatique : retrouver les « reliques des morts vivants »…

Critique : Après une première carrière comme designeuse dans la mode, Mélissa Morin s’est lancé dans la bande dessinée, et conçu Céphéide (Glénat, 2019) puis Chien hurlant (Boîte à bulles, 2022). Les royaumes de Tiketone est sa première série, et la dessinatrice affirme que cette histoire lui est venue d’un rêve. On la croit aisément, tant l’histoire tire vers le fantastique et le rêve. Ce premier volume est conçu comme un récit d’initiation à l’univers des royaumes de Tiketone, dont on ignore à ce stade s’ils existent ou s’ils sont le fruit de l’imagination de Thomas. Ce dernier affirme avoir été initié par sa sœur, Barbara. Quelques minutes avant l’accident, Barbara affirme que ses parents vont devenir « des fantômes » et que « leur monde est sur le point de trépasser », estimant qu’il faut se rendre dans les royaumes de Tiketone, monde invisible ouvert aux seuls initiés. Imagination ou non, Thomas embarque d’autres enfants – plus ou moins convaincus de la véracité des dires du garçon – dans cette aventure, à commencer par Marianne. Les initiés pourraient en effet mieux ressentir leur environnement, comprendre les animaux et la nature, et voir s’ouvrir de nouveaux passages…

© Mélissa Morin / Casterman

L’intrigue est suffisamment bien construite pour embarquer le lecteur dans cet univers rempli de mystères. Les plus jeunes prendront plaisir à voir se réaliser les différents étapes de la quête, et devraient sans mal éprouver de l’empathie pour Thomas. Pour donner vie à son récit, Mélissa Morin recourt à un dessin au trait et à des aplats de couleurs, dans une veine globalement réaliste quand il s’agit de représenter paysages et personnages. La dessinatrice mobilise intelligemment les onomatopées – qui prennent de la place dans les cases – et les courbes du dessin pour faire apparaître le ressenti des personnages et les sons qui font entrer le fantastique. Cette caractéristique donne une vraie dimension visuelle au récit.

© Mélissa Morin / Casterman

Ce premier volume des Royaumes de Tiketone, qui devrait en compter trois, est fort de certaines promesses : l’initiation des personnages achevée – semble-il –, le deuxième volume nous emmènera-il dans Tiketone ? Thomas retrouvera-il Barbara, ou tout cela n’est-il qu’un songe ?