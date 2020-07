Les sept morts d’Evelyn Hardcastle - Stuart Turton - critique

Résumé : Quel invité de cette luxueuse mais lugubre demeure anglaise tuera Evelyn Hardcastle ce soir à 23 heures ? C’est ce que doit découvrir Aiden Bishop, disposant pour cela de huit chances, de huit perspectives sur les vingt-quatre heures précédant le meurtre... Sans cela, il sera condamner à revivre éternellement cette journée, coincé dans une boucle temporelle infernale.

Critique : Un manoir hanté d’âmes en peine vivantes, un bal, un anniversaire sinistre et des secrets camouflés sous chaque latte du parquet… Stuart Turton se saisit des codes du huis clos agathien, pour le détourner en une sorte de roman de fantasy à tiroirs, multipliant points de vue et intrigues, imbriquant les mystères dans d’autres énigmes. Cluedo grandeur nature, Les sept morts d’Evelyn Hardcastle est une œuvre complexe, très bien construite – si bien que le lecteur pourrait s’égarer dans ses pages… Aiden se réveille dans la peau d’un illustre inconnu, sans souvenir, sans comprendre où il se trouve, ni pourquoi il s’y trouve. Peu à peu, la lumière se fait, des coins d’ombre sont révélés les uns après les autres, lentement, les détails étant égrenés au fil des quelque six cents pages qui constituent ce roman. Un meurtre sera commis à 23 heures ce soir. Si Aiden veut pouvoir sortir de Blackheath, cette demeure lugubre, et quitter les invités qui semblent être de riches scélérats émergeant tout droit d’un épisode de Scooby-Doo, il doit résoudre le mystère qui entoure le crime. Il disposera pour cela de plusieurs vies, de plusieurs points de vue qui lui donneront (ou pas) une appréhension globale des événements qui se déroulent dans cette maison. Huit existences donc, huit perceptions de cette seule et même journée qui précède la mort d’Evelyn Hardcastle.

Dédale de détails, galerie grandiose de personnages, temporalité modifiée : rien n’est laissé au hasard et tout est fait pour mieux égarer le lecteur, l’empêchant de saisir les subtilités de l’intrigue, tant elles sont diluées. Au final, l’élément de résolution est relativement simple, à l’image du style. Les phrases semblent toutes répéter le même schéma, usant et abusant des participes présents. L’atmosphère a un charme spectral et suranné ; le suspense et l’angoisse se relayent pour mieux rythmer ce récit étourdissant. Le lecteur aura malgré tout la désagréable impression d’avoir été dupé du début à la fin, de rebondir d’un protagoniste à l’autre, d’une énigme à une autre pour aboutir finalement à un dénouement presque décevant et non dénué de quelques failles – mais tout juste est-il possible de les sentir, et bien malin qui saurait les expliquer…