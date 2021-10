Les soeurs Tatin - Laetitia Gonzalbes - critique de la pièce

Résumé : En 1912, Stéphanie Tatin, 74 ans, se souvient : de sa vie dans l’hôtel familial, de sa sœur Caroline et de leurs discussions philosophiques dans la cuisine, de leurs histoires d’amour… et de la création de la fameuse Tarte Tatin. Leur histoire nous est contée à travers les mots des « Trois sœurs » d’Anton Tchekhov. Entre la gravité de Tchekhov et la légèreté de Jacques Demy, cette pièce aux accents de comédie musicale vous entraîne au cœur des illusions, des joies et des peines de deux sœurs qui n’avaient qu’un seul espoir : quitter l’ennui de leur province et devenir célèbres à Paris.

Critique : Composée d’une pâte sur le dessus et d’une autre en-dessous, la tarte Tatin, cette pâtisserie aux mille légendes qui se cuit à l’envers et se mange à l’endroit, se fait le symbole de la vie de ses illustres inventrices, dont la destinée oscille sans cesse entre pinacle et trente sixième dessous qui, rassemblés, forment l’essence même de la vie.

Puisant son inspiration du côté des Trois sœurs de Tchekhov, l’autrice Laetitia Gonzalbes nous livre une version fantasmée de l’existence de Stéphanie et Caroline Tatin. Au sein du restaurant que leurs parents leur ont laissé dans ce joli coin de Sologne, les deux sœurs rêvent de Paris où elles imaginent pouvoir être heureuses. En attendant, elles reçoivent les clients et dissertent sur la vie, la mort l’amour. Les désillusions succèdent aux joies. De réflexions badines en raisonnements extravagants, le texte ciselé de Laetitia Gonzalbes nous plonge avec vivacité au cœur d’une existence bousculée, au gré des aléas. Sans rien renier de la beauté des mots qui composent un texte de qualité, la multitude des thèmes abordés, les retours perpétuels entre passé et présent troublent la fluidité du récit et, dans les premières répliques, un temps d’adaptation est nécessaire pour en appréhender l’articulation.

Copyright Fabienne Rappeneau

Fort heureusement, une mise en scène inventive et colorée qui combine textes, chants, danses et extraits filmés a tôt fait d’embarquer le spectateur dans un parcours de vie où les éclats de rire confrontés aux bribes de mélancolie créent un feu d’artifice d’émotions. Mais c’est du côté de l’interprétation que se tournent les regards admiratifs. Dans une parfaite complicité, Roxane le Texier et Anaïs Yazit comédiennes, chanteuses, danseuses nous emmènent dans leur univers de malice et de nostalgie. Avec une merveilleuse aisance, elles passent des jérémiades d’une femme âgée, cachée sous son châle et recroquevillée sur ses souvenirs, à la pétulance de la jeunesse dont les robes d’une blancheur étincelante traduisent une allégresse que l’on partage volontiers. Mention spéciale aux autres comédiens, qui, s’ils ne sont présents physiquement (ils apparaissent dans les vidéos diffusées en arrière-fond), complètent justement, entre tendresse et folie douce, ce casting impeccable.

Après avoir franchi les barrières d’un début rendu confus par une accumulation d’informations, il reste un spectacle vivant à la saveur douce-amère des fruits d’automne.