Magic Friends T.2 . Double Trouble – Kristen Gudsnuk - la chronique BD

Résumé : Magic Friends T.2 Double Trouble nous conte la suite des aventures de la jeune Danielle Radley, surnommée Dany. Collégienne et magicienne à ses heures, Dany va avoir fort à faire pour trouver sa place dans la classe, découvrir l’identité de l’amoureux secret qui lui laisse des mots doux dans son casier, et surtout retrouver le mystérieux bandit bleu qui sème la panique en ville.

Dany repart donc pour de nouvelles péripéties. Mais dans ce deuxième tome, elle va aller de Charybde en Scylla. Car la seule responsable des obstacles qui vont se dresser sur sa route est le plus souvent... elle-même. Par manque de confiance en elle, Dany va faire des mauvais choix, qui vont lui créer des problèmes, dont elle essayera de se sortir en faisant d’autres mauvais choix, créant une spirale infernale qui va lui compliquer la vie.

Le rythme est enlevé, le récit drôle par moment, tendre parfois, et magique souvent. En effet, la magie a une place prépondérante dans le récit, entre T-shirt rendant amnésique, homme de terre, pokeball, vol dans les airs et clonage, tout est possible ou presque.

Et le secret de Dany risque de devenir un secret de polichinelle. Ses amis sont déjà au courant, et certains d’entre eux sont magiciens également. Mais la jeune fille va aller de surprise en surprise jusqu’au final gargantuesque qui en surprendra plus d’un.

Il semble que ce deuxième opus conclut cette mini-saga. Mais peut-être aurons-nous un troisième tome des aventures de Dany, qui sait ?

Kristen Gudsnuk – Jungle pour l'édition française

Kristen Gudsnuk opte pour un trait stylisé, un peu cartoon, mais qui rappelle bien les dessins que pourrait faire une jeune fille (très douée quand même). Et cette patte graphique colle vraiment bien avec l’histoire. Les couleurs vives rehaussent le récit et sont en adéquation parfaite avec l’ambiance Magic Girl version US de cette série. La composition éclate à la fin quand tout part en vrille mais sinon, les planches découpées en cases serrées laissent peu de place au répit. L’action prime et s’enchaîne sans s’arrêter.

Un petit regret pour nous, pourrait être la police des phylactères qui ne nous semble pas coller avec le dessin. C’est dommage, car il nous a fallu un temps d’adaptation pour nous y habituer. Mais rien de grave, une fois lancé, on suit les traces de Dany avec plaisir.

Magic Friends T.2 Double Trouble conclut cette grande aventure en deux tomes. On s’envole avec plaisir vers la fin détonante et explosive de cette intrigue pleine de rebondissements, aux côtés d’une jeune collégienne fort sympathique mais un peu lassante parfois.