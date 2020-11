Mangez-le si vous voulez - Dominique Gelli - chronique BD

Résumé : En 1870, alors que la Prusse avance vers la France, il existe encore certains jeunes du pays qui veulent encore se battre sur le front. Alain de Moneys est de cela, jeune notable de Dordogne, qui profite d’une dernière foire locale avant de monter. Le hasard le désigne alors comme un coupable de trahison nationale, et la vindicte populaire va s’abattre sur lui…

Le roman de Jean Teulé était déjà noir. Cette bande dessinée de Gelli est Vantablack. Se dire que cet album est une adaptation d’un roman, c’est assez étonnant, mais quand on sait qu’il est lui-même tiré d’un fait divers ahurissant… et bien, il se passe quelque chose lors de la lecture. Le malheur latent du début fait place à l’incompréhension, au malaise, à l’indignation, puis au dégoût et à quelque chose d’encore supérieur, une sorte de nausée morbide qui oblige à aller au bout, pour voir non pas comment cela va se terminer, mais bien jusqu’où cela peut aller. La déshumanisation est donc au cœur de cet album, et pourtant, il montre avant toute chose la montée d’une colère, d’une rage incontrôlable, que chacun possède peut-être, puisque aucun des villageois n’était criminel avant cette pâle journée. Parvenir à montrer comment les uns se soutiennent pour aggraver leur ressenti, tous jetant de l’huile sur le feu de la colère, se montant la tête jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que folie, sauvagerie et mort, Eros et Thanatos se mêlant même dans une apothéose macabre.

Dominique Gelli / Delcourt

Il faut le rappeler, tout cela s’est produit en plein jour. Une petite carte indique même chacune des différentes actions de la journée, les noms des protagonistes, des rares défenseurs au maire impassible et lâche, on sent que le procès final aura été d’un secours pour produire détails, avancées, répugnance au lecteur, que devient juré. Le dessin a ainsi ce pouvoir de raconter avec plus d’effets, et celui que l’on retient le plus, c’est bel et bien le rouge venant petit à petit souiller, recouvrir, vomir sur chaque page son tribut. Mais les grimaces, de la victime jusqu’aux bourreaux, sont peut-être l’emblème de ce choix graphique, tant elles marquent d’effroi le lecteur au fur et à mesure de sa descente en Enfer, au cœur de la rurale et tranquille Dordogne.

Dominique Gelli / Delcourt

Fin et travaillé jusqu’à l’écœurement, Mangez-le si vous voulez était un roman qui devait rappeler à la société qu’elle peut toujours basculer si elle se laisse aller à la rancœur, et cette BD nous le rappelle d’une manière tranchante et plus vive encore.