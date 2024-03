En Marche ou grève – David Snug - la chronique BD

Résumé : {En marche ou grève} nous permet de suivre David Snug au gré de ses randonnées pédestres en milieu urbain. Ses promenades, en fait. Voulant avancer sans but, il marche et rejoint des manifestations, des événements, des festivals parfois et au fil de ses pas, il partage ses réflexions : à quand un monde communiste libertaire ?

Critique : L’avatar de David Snug, barbe et bonnet, nous entraîne dans ses pas tout au long de cette BD sans concession. Car David Snug ne fait pas dans la langue de bois, même quand il se promène en forêt. Il tire à boulets rouges, ou plutôt, à vannes bien senties, sur la consommation de viande, les décisions politiques du gouvernement Macron, l’attitude de l’opposition, les publicités et donc, au-delà, la société de consommation. Mais il ne fait pas que dénoncer. Il nous permet de découvrir des penseurs qui ont écrit et agi pour construire un autre monde, comme Elisée Reclus ou encore Pierre Kropotkine. Et surtout, il nous permet de relativiser : comment agir sans devenir un maillon de cette société de consommation qu’on refuse, mais dans laquelle on vit ? Ce paradoxe troublant, David Snug le met très bien en scène avec ce concept de randonnées pédestres en milieu urbain, car ses promenades lui inspirent des idées, qu’il dessine et met en BD et qu’il vend. En voulant s’opposer au système, il se retrouve dedans mais il en a parfaitement conscience et le dit noir sur blanc.

Mais ne voyez pas En Marche ou grève comme une BD didactique sur la révolte et l’anarchie, on est loin de cela (du côté didactique, pas de la révolte). Il s’agit de réveiller les consciences, autant que faire se peut, par le biais de l’humour. Nous ne sommes jamais à l’abri d’une bonne blague, d’un gag, pour faire passer le message. Et cette BD, plus dense qu’il n’y paraît, passe comme une lettre à la poste. Que l’on soit d’accord avec lui ou pas, David Snug nous fait réfléchir sur nos choix de vie avec le sourire, parfois caustique.

Pour nous parler de tout cela, David Snug opte pour le noir et blanc. Il dessine avec un trait rond et épais des personnages stylisés. Avec quelques exceptions quand il s’agit de politiciens, là, le trait s’affine pour nous offrir un portrait, parfois reconnaissables facilement, parfois moins.

Ces décors sont sobres et pourtant riches de détails, crottes de chiens dans la rue, passants nombreux, animaux dans la forêt, herbes et plantes. Pour permettre d’explorer tout cela, David Snug a tout simplement supprimé les contours des cases, les dessins se suivent sur fond blanc, se frôlent parfois, les décors se chevauchent quand les lieux sont identiques. Mais heureusement, nous ne sommes jamais perdus dans la lecture. Et notre œil finit même par se rendre compte qu’il existe des détails au détour des cases, des blagues sur les affiches par exemple, qui valent le détour. Une raison de plus de relire cette BD, s’il en fallait.

En Marche ou grève est une BD réussie, qui milite pour que nous refusions ce système qui nous impose son fonctionnement basé sur l’économie, de notre nourriture à notre société. Alors réveillons-nous et partons, la BD de David Snug sous le bras en signe de reconnaissance, pour des randonnées pédestre en milieu urbain !