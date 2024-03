Mauvais œil - Cristian Robles - la chronique BD

Résumé : Au cœur de l’Espagne, les sorcières, démons et autres trublions viennent hanter les forêts et les nuits... Dans ce florilège de diables oubliés, revivez avec malice les différentes légendes qui font aussi la richesse d’une culture.

Critique : Marimanta, Lobismuller ou encore Asumcorda, autant de noms tombés dans l’oubli ou plutôt dans les recoins de ce coin du Nord-Ouest de l’Espagne qu’est la Galice. Sur les terres où est érigée la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, les histoires païennes étaient pourtant légions, foisonnantes et étonnantes, jusqu’à ce que la religion catholique décide de nettoyer ce vaste champ de superstitions, de légendes et de contes, tous plus inventifs les uns que les autres. Sans rentrer dans les détails, si la plupart sont maléfiques, mangeurs d’enfants et autres tortionnaires, d’autres comme Dama do Castro se révèlent aux âmes tristes et peuvent se rendre utiles, fournissant une diversité que Cristian Robles tente de raviver, mais aussi et surtout valoriser. Cristian Robles n’est pas un conteur traditionnel, puisqu’il va insuffler une ironie mordante, un sarcasme permanent à ces fables, les faisant entrer dans une ère contemporaine, avec une influence du Pop Art par certains aspects.

© Bang éditions / Robles

Pour revenir à l’analogie du Pop Art, c’est l’aspect très moderne du graphisme qui donne le plus un coup de jeune à ces mythes d’antan. En effet, on a l’impression de reconnaître un style très webcomic, très memebase dans ces formes ahuries, ces visages difformes, souvent grossis, aux yeux dégoulinants et aux lèvres boursouflées, comme si Monstres et Cie avaient rencontré des stars de téléréalité, formant un bestiaire grotesque. Ce bestiaire s’avère original car l’album parvient à mettre toujours mal à l’aise malgré les efforts pour caricaturer les traits de ces sorcières, de ces diablotins, de ces mauvais esprits qui hantent mondes souterrains, grottes et forêts. Notons au passage que les humains ne sont pas épargnés, puisque certains sont tout aussi burlesques, tirés pour la plupart d’une farce et méritant leur sort.

© Bang éditions / Robles

Drôle, malaisant et plein de malice légendaire, ce Mauvais Oeil est une bonne surprise, inattendue mais que l’on se doit de finir lorsque l’on commence, comme une curiosité malsaine que l’on adore contenter.