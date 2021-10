Médée . Intégrale - Blandine Le Callet, Nancy Peña - la chronique BD

Résumé : Médée est la princesse du royaume de Colchide, fierté de son père car vive, intelligente et fière, au contraire de son frère malingre et épileptique. En grandissant dans les arcanes des mystères d’Hécate et les intrigues de palais, elle apprend que le monde est cruel et qu’il va falloir y faire sa place...

Il fallait cette réédition en intégrale pour une série aussi superbe, consacrée à cette icône féminine de la mythologie grecque. En effet, elles sont peu nombreuses, ces héroïnes à pouvoir être aussi célèbres que leurs homologues masculins, comme justement les Jason ou Thésée qui vont croiser sa route. Alors évidemment, c’est une anti-héroïne, puisqu’elle n’est connue que pour le meurtre de ses deux enfants. Par conséquent, cette série avait fait le choix de réhabiliter cette femme, expliquant, détaillant un monde grec fermé, qui va seulement s’ouvrir. Cette princesse, fière, forte par ses connaissances, sorcière non par le pouvoir des dieux mais bien par celui des plantes. On comprend que le culte d’Hécate est une source de savoir, une sororité dans un monde masculin, où les rois ne pensent qu’à leur succession et leur héritage. Enfant dément, accès aux parchemins, taureaux à écarter, l’action est omniprésente et l’on se rend compte que l’autrice a puisé autant dans les auteurs historiques de l’Antiquité plutôt que dans les recueils de mythes, afin d’affiner ces derniers, de les rendre crédibles, de les courber en faisant ressortir leur réalité, celle primitive. D’ailleurs, les notes de fin d’ouvrage témoignent que plusieurs personnages, cités, conflits ont réellement existé, preuve s’il en est de l’importance de ce travail et osons même l’emploi du terme œuvre !

Blandine Le Callet, Nancy Peña / Casterman

Qui dit œuvre dit originalité ou magnificence. On penchera pour la seconde option afin de vanter le dessin de Nancy Peña, qui dévoile un monde grec du temps des premières cités (allant tout de même jusqu’à Périclès) tout en détail, palais jamais totalement splendides car tirés d’une époque ou d’une contrée barbare, soldats peu nombreux et héros sans apparat, c’est plutôt dans les poudres, la cueillette ou une escapade nocturne que se révèle la beauté, la grâce et la spontanéité de ce dessin, finalement à l’image de l’héroïne. Sauvage, fougueuse et en même temps toujours humaine, toujours ancrée dans la réalité et le vrai.

Cette réédition est une bénédiction, car avec sa couverture ébène, on se croirait revenu à un temps où les tragédies grecques apparaissaient sur des affiches de théâtre élégantes, rappelant que les mythes forment l’essence de notre culture, mais que les auteurs et autrices d’aujourd’hui peuvent toujours remodeler.