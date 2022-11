Mémoires d’un reptile - Silje Osnes Ulstein - critique du livre

Résumé : Le 18 août 2017, à Kristiansund, alors que Mariam se trouve dans un centre commercial avec sa fille de onze ans, Iben, une dispute éclate entre elles au sujet d’une BD de zombies. La petite fille, contrariée de ne pas avoir obtenu ce livre, s’enfuit. En sortant avec son caddie sur le parking, la mère n’aperçoit pas Iben. Contrairement à beaucoup de parents qui auraient été affolés dans cette situation, Mariam décide de partir et de se calmer en roulant, persuadée qu’Iben rentrera par ses propres moyens. À son arrivée à la maison vers 22 heures, seul son mari Tod est là, en colère et inquiet d’être resté sans nouvelle d’elles depuis la fermeture du magasin. C’est alors que débute une enquête policière sur la disparition inquiétante de cette enfant, des recherches qui vont ainsi plonger Mariam dans une vie passée qu’elle aurait pourtant voulu rayer de sa mémoire.

Critique : Silje Osnes Ulstein a un style particulièrement épatant et incomparable. Ce roman, extrêmement bien ficelé, conduiit le lecteur à la découverte d’un scénario inattendu, très prenant et à multiples rebondissements. L’histoire se déroule entre 2003 et 2017 et nous transporte alternativement dans deux villes de Norvège, Ålesund et Kristiansund. Les personnages sont attachants, avec des histoires personnelles très marquées et douloureuses. Bien loin d’imaginer ce que réserve l’auteur à la lecture des premières pages, on va découvrir une histoire d’amour entre une jeune femme dénommée Liv et Néron le serpent.

Cette protagoniste, abîmée par ses traumatismes d’enfance, va se consoler dans une relation fusionnelle avec cet animal de compagnie inaccoutumé. Mais celle-ci va se trouver très vite confrontée à une réalité bien sordide, car Néron grossit et grandit. Il ne se contente plus de petites souris. Vont s’ensuivre des scènes assez dures et cruelles auxquelles devront faire face les âmes sensibles, car les images suggérées par les descriptions très précises du livre sont insoutenables.

Quelques chapitres, sous le nom de Mémoires d’un reptile, vont même venir s’intercaler dans cette enquête policière hors du commun, pour nous offrir les états d’âme de ce prédateur, à travers une construction littéraire plutôt audacieuse. Au fil des pages, l’histoire va devenir de plus en plus palpitante, notamment lorsque le lecteur découvrira le lien qui unit Mariam et Liv.

Ce bon polar nous interroge également sur notre passé, nos blessures, la volonté de disparaître, de recommencer une nouvelle vie et les difficultés pour y parvenir. La question de l’instinct maternel est également présente. Ce premier roman est un thriller touchant, émouvant et vraiment atypique, dont la fin délivre le lecteur qui n’a cessé de suffoquer en se posant mille questions.