Messire Guillaume : l’intégrale - Gwen de Bonneval, Mathieu Bonhomme - la chronique BD

Résumé : N’acceptant pas la mort de son père, persuadé que cet alchimiste doit encore être en vie, le jeune Guillaume veut s’enfuir, surtout depuis que sa mère a accepté de prendre en secondes noces un nobliau ambitieux...

Critique Réédition d’une série récente, Messire Guillaume est une de ces séries qui ont des qualités insoupçonnées, de celles qu’on redécouvre à chaque nouvelle édition, qui polissent une œuvre pour en faire quelque chose d’original malgré les années et ls modes. Messire Guillaume s’inscrit dans cette BD franco-belge d’aventure mais n’hésite pas à s’en extraire, à la manière de deux autres séries cultes : on se souvient que dans Bois-Maury, le tome Sigurd avait tenté une escapade fantastique dans les contrées nordiques, tandis que les Compagnons du Crépuscule avaient eux privilégié cet aspect, explorant les lutins et les rêves. Messire Guillaume est au croisement de ces deux séries, puisqu’il s’attache à la fois au roman initiatique d’un jeune garçon dans un Moyen-Âge impitoyable, entre pillages de villages et intrigues à la cour, mais aussi aux aléas d’un fantastique médiéval, peuplé de griffons, de fanatiques et d’hérétiques aux allures de cauchemar parfois enfantin, parfois tiré d’un moine copieur.

Cette dualité, entre songe d’enfant et épopée chevaleresque, le dessin a su l’apprivoiser, puisqu’au réalisme initial se glisse des indices sur l’autre visée du récit : égarer le lecteur, à l’image de son héros, pour le pousser dans ses retranchements, de croyance et de fiction. Plus beaux que ceux d’un Hermann, moins diaboliques que ceux d’un Bourgeon, les personnages de Mathieu Bonhomme détiennent cette aura presque angélique, comme si Chrétien de Troyes avait voulu faire une bande dessinée, mais sur un style moderne, vif et enjoué. Difficile de dire à quel âge les premiers lecteurs peuvent s’attaquer à cette œuvre, tant elle paraît faite pour tous les publics.

Réédition intéressante d’une œuvre exemplaire sur le Moyen-Âge, ses fictions et ses fantaisies plus que son Histoire, Messire Guillaume a désormais une intégrale qui en fait un pan obligatoire pour toute bibliothèque.