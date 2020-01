Mission Yéti - la critique du film

Résumé : Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur pour les mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.

Notre avis : Attention, film pour enfants ! Qui dit film pour enfants ne dit pas nécessairement petit dessin animé simpliste et divertissant. Il y a en effet des films pour enfants effrayants et complexes comme Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz, cruels comme Dumbo, le classique des studios Disney.

Ce n’est pas le cas de Mission Yéti, qui mise sur un schéma narratif très conventionnel pour séduire les jeunes spectateurs.

Simon Picard est un anthropologue obsédé par... les yétis. Mais bien évidemment, la hiérarchie de l’université dans laquelle il travaille réfute ses hypothèses… jusqu’à ce qu’Edward Martineau, un riche héritier désireux de soigner au mieux sa popularité artificielle, décide de financer une expédition au Népal, pour lui permettre de prouver l’existence de l’abominable homme des neiges. Flanqué de Nelly Maloye, une détective très amatrice, et de Tensing, un jeune Tibétain dont le grand-père fut autrefois engagé dans une excursion pour découvrir le yéti, Picard s’improvise malgré lui explorateur et va devoir affronter mille dangers pour atteindre son but.

Ce type d’histoire, au schéma narratif classique (situation initiale, élément modificateur, péripéties, élément de résolution, situation finale), est vue et revue, répétée et répétée encore.

Du côté de l’animation, le graphisme sommaire des personnages, leurs textures et leurs mouvements laissent transparaître l’influence du design des jeux vidéo du directeur artistique Philippe Arseneau Bussières, qui a longtemps travaillé pour Ubisoft. Les décors semblent quant à eux faits de papier, de carton et de toiles peintes (l’animation en volume étant une autre spécialité d’Arseneau Bussières) et sont très jolis à regarder.

Mais ce qui sauve l’ensemble du film, ce sont les protagonistes qui, bien que totalement livrés à eux-mêmes (Edward Martineau paye la mission et le voyage au Népal, mais aucun service de sécurité), ne manquent pas de caractère : Simon Picard a les mimiques, la maladresse, la malice et l’humour d’un Woody Allen ; Nelly Maloye est une vraie tête brûlée, qui manque souvent de mettre ses coéquipiers dans la mouise et Tensing est un brave garçon sage et courageux, quoiqu’un peu gaffeur. Sans parler de Jasmin, un oiseau bavard comme un perroquet, qui a le don de nous faire éclater de rire, en sortant des phrases improbables dans les situations les plus délicates.

Mission partiellement accomplie donc pour Mission Yéti, qui séduira à coup sûr le public visé.