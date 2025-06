Monstres Yokai - Philippe Charlier - chronique du livre

Résumé : « Monstres Yokai » présente des légendes mettant en scène les yokai, ces créatures surnaturelles japonaises. De nombreuses estampes illustrent ce recueil.

Critique : Le livre se compose de quatorze chapitres. Dans le premier, Philippe Charlier explique l’origine des yokai. Puis, dans les suivants, il évoque différentes espèces, comme les tengu, ces hommes corbeaux vivant dans les montagnes ; ou les kitsune, ces renards pouvant se métamorphoser en humain. L’auteur rappelle également des légendes spécifiques comme celle du "fils du mucus" ou du "moineau blessé".

Ce recueil ouvre une première porte sur un univers foisonnant, car il existe d’innombrables yokai, rattachés à des lieux, des bruits, ou bien errants à travers le pays. Ils sont dangereux, mortels ou simplement facétieux. On peut se lier d’amitié, voire d’amour avec eux, ou les fuir pour sauver sa vie. Ces créatures, comme beaucoup de légendes de fantômes, avaient disparu avec l’électrification du Japon, qui a réduit à néant les derniers coins d’ombre et de mystère. Ils ont néanmoins connu un regain quelques décennies plus tard. Depuis la fin du vingtième siècle, on redécouvre comment les artistes des époques Edo et Meiji, couvrant les années de 1600 à 1912, ont représenté ces curieuses histoires fantastiques. Le monde des yokai ouvre à nouveau ses portes à travers la peinture, mais surtout les séries et les films d’animation, et retrouve ainsi une nouvelle popularité.

Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892), "Taira no Koremochi révèle la femme démon du mont Tokaguchi" (1890) de la « nouvelle série de trente-six fantômes / Shingata sanjurokkaisen », détail, 1902, estampe nishiji-e, 36,8x25,2cm, L.A County Museum of Art, Herbert R. Cole Collection, inv. M.84.31.230 Copyright Los Angeles County Museum Art, Copyright Hazan 2025.

À côté des courts chapitres, la richesse de ce livre repose surtout sur ces magnifiques estampes, ou plutôt sur leurs extraits. En effet, ce recueil présente de nombreux détails et très peu d’estampes complètes. On peut aisément le comprendre pour des peintures comme le « Bakemono no e », rouleau mesurant plus d’un mètre cinquante de long ou pour de grands triptyques. Mais d’autres œuvres auraient gagné à être présentées dans leur intégralité. Heureusement, la grande qualité des reproductions nous permet d’apprécier ces morceaux d’estampes dont la richesse graphique se décline sur plusieurs niveaux. Tout d’abord, les tissus richement décorés des vêtements frappent tout de suite le regard ; ensuite, le nombre de créatures toutes différentes présentes ensemble surprend. Une simple estampe peut suffire pour prendre conscience de l’infinité de yokai pouvant exister.

Monstres Yokai est un beau recueil, une porte d’entrée dans le monde des yokai, représentés dans de magnifiques peintures, dont on pourra regretter de ne voir que des extraits choisis.