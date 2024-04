American Parano T.1 : Black House - Hervé Bourhis, Lucas Varela - la chronique bd

Résumé : San Francisco, 1967. Kim Tyler, jeune inspectrice de police, intègre le commissariat où officiait son père, manifestement décédé récemment. Faisant équipe avec le lieutenant Ulysses Ford, elle se retrouve sur une scène de crime particulièrement sordide : le corps nu d’une jeune étudiante porte un signe satanique gravé au couteau sur son ventre. Les premiers pas de l’enquête conduisent au Baron Yeval et à son église de Satan.

Critique : Cet album est impeccable de bout en bout. Hervé Bourhis et Lucas Varela installent tension et mystère dès le début, puis les étoffent et les tiennent tout au long de la soixantaine de pages. L’enquête permet de brosser des portraits, d’effectuer une chronique sociale, mais également d’établir des résonances avec l’existence de l’héroïne, en particulier avec son passé. Tout cela se déroule sur fond radiophonique, les propos d’un speaker de BTMV (Bible Teen Music & News) rythmant l’histoire et son avancée par des références religieuses et musicales qui affinent le contexte et l’atmosphère du récit.

Lucas Varela tire son trait vers un certain classicisme, tout en conservant son style fait d’une grande dextérité graphique, d’un sens consommé de la mise en scène et d’un goût pour les personnages typés qui s’approchent d’un archétype, mais possèdent des caractéristiques propres. Comme souvent, son dessin distille poésie, étrangeté et un brin de mélancolie, notamment par ses couleurs pastel (principalement des roses, rouges, oranges, bleus et gris) qui véhiculent une dimension onirique.

Ce premier tome d’American Parano évoque polars et films noirs américains, tout en posant un univers et un ton personnels, intrigants et tout à fait plaisants. Un très bon début !

