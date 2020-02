Monstress . T.4 . L’Élue - La chronique BD

Résumé : Lorsque Maika s’éveille, elle est de nouveau prisonnière. Aux mains de son père, qui revient dans la lumière pour dévoiler ses sombres desseins, elle est cette figure mi-pion mi-fou que chaque faction veut acquérir au mieux, assassiner au pire. Mais dans cet échiquier qui ne cesse de se complexifier et se mettre en place, ce qui l’inquiète vraiment, c’est de ne plus entendre son démon intérieur...

La guerre se prépare, et malgré les menaces incommensurables venues de dimensions éthérées, les différentes cours, alliances et organisations rebelles peaufinent leurs plans et regroupent leurs armes. Ce qui pourrait passer pour une jolie fable des conflits politiques actuels à l’aune d’une catastrophe climatique annoncée n’est pas seulement un apologue réussi, mais bien une histoire aux contours polis et aux personnages rodés. Avec ce quatrième tome français, qui regroupe pas moins de quatre comics déjà parus aux États-Unis, Monstress continue son impressionnante saga de fantasy complexe, où les femmes sont aux manettes, sans pour autant prévenir les guerres et violences qui rythment ce monde imaginaire.

Une terre de mutants, chats intelligents, arcaniques et Anciens, soit des influences aussi diverses que Lovecraft ou Lewis Carroll, dans le théâtre d’une guerre antique et épique qu’il semble que Rome et Carthage auraient été transportées au cœur de l’Asie plutôt qu’en Méditerranée. Et si l’aventure de la petite Kippa donne un peu de piment rocambolesque à ce tome, l’intérêt réside toujours dans les intrigues dont Maika est malgré elle le centre.

Marjorie Liu, Sana Takeda / Delcourt

Redire tout ce que Sana Takeda réussit avec Monstress est tout sauf une gageure, et il suffirait de reprendre les prix Eisner qui en témoignent. Et pourtant, comment ne pas répéter, jusqu’au pléonasme, que ce dessin hybride de manga et de comic, qui mêle des héros aux armures chatoyantes façon Art déco et des démons aux faciès d’horreur, est aussi inhabituel qu’exceptionnel. Il faut s’y faire, mais une fois que l’habitude est prise (ce qui est le cas évidemment au quatrième opus), elle devient addictive, car la beauté des pages ne faiblit jamais, et même lorsque les pauses sur les savoirs ancestraux de l’espèce des chats vient rompre l’ambiance hostile et sépulcrale, on reconnait le mélange des tonalités propre à la série.

D’une profondeur rare et d’une qualité graphique époustouflante, Monstress continue d’amener son souffle unique sur le champ de la fantasy. On n’ose rêver à une adaptation en série TV pour combler les attentes que les fans de Game of Thrones ou Witcher ont créées.