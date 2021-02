Donjon Monsters . T.13 - Lewis Trondheim, Joann Sfar, David B. - la chronique BD

Résumé : Il était le Gardien du Donjon, mais il ne s’en souvient plus. Ses os blancs sont ranimés et pressés de fouiller la terre pour revenir hanter le monde des vivants. Rappelé pour une guerre qu’il n’a pas choisie, aux côtés de l’Amour de sa vie qu’il ne reconnait pas, le Gardien est condamné à combattre Herbert aux côtés de Marvin, dans une danse macabre sans solutions…

Le Donjon avait ses moments philosophiques, et certains épisodes, en particulier de Crépuscule ou même Potron-minet, apportaient leur lot de tension, de mélancolie voire de nostalgie. C’était peu le cas de la série dérivée Donjon Monsters, centrée sur les héros et monstres les plus emblématiques, notamment de la période Zénith. Mais celui-ci est peut-être le plus réussi, car il aborde un sujet pas évident, non seulement la mort mais aussi la réincarnation et le face-à-face avec l’éternité. Alors forcément, ce thème est noyé dans un combat sans fin, fait de crânes écrasés et de membres coupés, notamment par Alexandra au sommet de sa forme, mais les réflexions lancinantes du Gardien viennent mettre un coup au lecteur, qui sait par avance que ce ne sera qu’un one shot, et que la conclusion sur le devenir de ces squelettes, il pourra se la faire tout seul, avec ses larmes au coin de l’œil et la lèvre plissée… Sans aller jusque-là, il convient de saluer la tenue de ce treizième tome, là où certains pouvaient s’essouffler, le duo Sfar et Trondheim livre un album puissant dans ce qu’il fait ressentir, un souffle pas toujours facile à donner à une série de fantasy plutôt comique et donc légère.

Lewis Trondheim, Joann Sfar, David B / Delcourt

Ne vous inquiétez pas, la légèreté et le ton ironique sont un flambeau que David B. a repris à son compte pour ce nouvel album. L’esprit Donjon perdure et malgré des personnages squelettiques, aux mimiques limitées, le ton reste souple, le trait jamais acéré. La violence, inhérente à la saga, reste au cœur des débats, puisque c’est au cœur du plus grand combat de Terra Amata qui, il faut le dire, se situe ici entre Zénith et Crépuscule, et oppose les deux anciens meilleurs amis, relégués toutefois au second plan. Nécessaire, les coups et les morts sont donc dessinés comme dans un cycle sans fin, reprenant ainsi ce thème qui fait la force du scénario.

Pertinent et poignant, ce Donjon Monsters est un bon exemple que toute série peut faire surgir un album qui tout en ressemblant à l’ensemble se détache du lot pour d’excellentes raisons, ici la justesse de son thème dans l’univers D&D qui a toujours montré des squelettes, sans prendre le temps de les valoriser.