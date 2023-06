Mort de l’acteur Frederic Forrest

News : Acteur américain, Frederic Forrest débute au cinéma en 1968. Il est nommé au Golden Globe du meilleur espoir masculin pour le western Quand les meurent les légendes (1972) de Stuart Millar, dans lequel il donne la réplique à Richard Widmark. Sa rencontre avec Francis Ford Coppola est déterminante, et Frederic Forrest se retrouve à l’affiche des deux Palmes d’or Conversation secrète (1974) et Apocalypse Now (1979), même si les protagonistes sont respectivement joués par Gene Hackman et Martin Sheen. Il est également le partenaire de Dirk Bogarde et Ava Gardner dans La trahison (1975) de Cyril Frankel, avant d’affronter les géants Marlon Brando et Jack Nicholson dans Missouri Breaks (1976) d’Arthur Penn. Vedette de la série B Les monstres sont toujours vivants (1978) de Larry Cohen, il incarne l’amant de Bette Midler dans The Rose (1979) de Mark Rydell, une prestation qui lui vaut une nomination aux Oscars et aux Golden Globes dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. Frederic Forrest trouve la consécration artistique en se retrouvant tête d’affiche dans Coup de cœur (1981) de Coppola et Hammett (1982) de Wim Wenders. Mais les deux œuvres sont des échecs commerciaux. Aussi, quand son contrat avec la société Zoetrope arrive à terme, Frederic Forrest se voit relégué aux productions télévisées (21 Jump Street) et apparaît dans de nombreux films qui peinent à sortir du circuit américain. On le revoit toutefois dans quelques longs métrages intéressants dont Music Box (1989) de Costa-Gavras, Chute libre (1993) de Joel Schumacher et The End of Violence (1997) de Wim Wenders. Il se retire après avoir incarné le père de Sean Penn dans Les fous du roi (2006) de Steven Zaillian. Frederic Forrest est décédé le 23 juin 2023 à l’âge de 86 ans.