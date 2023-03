Mort de l’acteur Robert Blake

News : De son vrai nom Michael Gubitosi, Robert Blake est né dans une famille d’immigrés italiens installés dans le New Jersey. Si son enfance est entachée de maltraitance, il débute au grand écran alors qu’il n’a que six ans, avec la série de courts métrages Our Gang (1939-44), qui relate le quotidien d’enfants miséreux. Le gamin tient également des petits rôles dans diverses productions dont La pagode en flammes (1942) de Henry Hathaway et L’ange perdu (1943) de Ray Rowland. Adolescent, il est à l’affiche de Humoresque (1946) de Jean Negulesco et Le trésor de la Sierra Madre (1948) de John Huston. Il poursuit une petite carrière au cinéma et à la télévision dans les années 50. Ses rôles deviennent plus étoffés avec La révolte est pour minuit (1958) de R.G. Springsteen, La gloire et la peur (1959) de Lewis Milestone ou Propriété interdite (1966) de Sydney Pollack. Robert Blake trouve le rôle de sa vie en incarnant le criminel Perry Smith dans De sang-froid (1967) de Richard Brooks, d’après le roman de Truman Capote. Le film est une grande réussite du genre et doit beaucoup au jeu de l’acteur, à la fois intériorisé et expressif. Blake interprète ensuite le rôle-titre du western Willie Boy (1969), d’Abraham Polonsky, aux côtés de Robert Redford. Dans les années 70, l’acteur reste tête d’affiche avec Le coriace (1972) de Francesco Prosperi, Electra Glide in Blue (1973) de James William Guercio et Les casseurs de gang (1974) de Peter Hyams. Et la série télévisée Baretta (1975-78) élargit son audience, lui faisant gagner au passage un Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique. Les décennies qui suivent sont plus difficiles pour Robert Blake qui cachetonne dans Coast to Coast (1980) de Joseph Sargent ou Money Train (1995) de Joseph Ruben. Mais il obtient un beau second rôle, celui de l’homme mystérieux, dans le film culte Lost Highway (1997) de David Lynch. Il s’agit de sa dernière prestation à l’écran. L’acteur connaît ensuite des problèmes judiciaires, accusé du meurtre de son épouse, avant d’être innocenté. Robert Blake est décédé le 9 mars 2023 à l’âge de 89 ans.