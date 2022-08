Lost Highway - David Lynch - critique

Résumé : Fred Madison a tout pour être heureux, y compris une épouse magnifique. Pourtant, un jour, par le biais de cassettes vidéo, il commence à endosser la personnalité d’un mari jaloux, ce qui l’amène à tuer sa femme. Ou l’histoire d’un assassin schizophrène racontée du point de vue des différentes personnalités de l’assassin lui-même...

Critique : "J’ai des sentiments mitigés sur le travail de David Lynch. J’ai l’impression que son cinéma n’a pas de sens. Je n’aime pas cette idée d’expérimenter gratuitement. Cela ne suffit pas de choquer pour le plaisir de choquer. Mes scènes ont un but. J’essaie d’amener le public quelque part." Critique un peu sévère de la part du réalisateur de Brazil, Terry Gilliam.

Dans Lost Highway, il est vrai que David Lynch ne cherche pas à amener son spectateur quelque part. Il le laisse libre de s’égarer où il veut. Comme un tableau, Lost Highway donne la place à l’imagination... Incompréhensible certes, mais fascinant.

À travers l’histoire de Fred, un saxophoniste torturé par la jalousie, qui tue (ou croit tuer) sa femme, Lynch nous transporte dans un univers étrange entre schizophrénie et rêve. Scène après scène, Lynch nous perd volontairement dans les méandres de l’inconscient de son personnage central. Toutes les scènes à caractère explicatif ont été volontairement coupées afin de "laisser la fenêtre ouverte pour que le rêve continue".

David Lynch aime filmer l’esprit humain, et pose sa caméra à l’intérieur du cerveau de Fred Madison. L’univers mental d’une personne est infiniment complexe, surtout quand cet univers frise la pathologie, et tout au long du film le spectateur se trouve plongé dans les pensées irrationnelles et déstructurées du héros.

Le scénario de Lost Highway (autoroute perdue) s’est construit autour du titre. David Lynch a trouvé cette expression dans un livre de Barry Gifford (le coscénariste de Lost Highway). Ces mots, empreints de mystère, ont suscité le reste. Lynch a eu l’idée de la première partie du film (quand le couple Bill Pullman et Patricia Arquette trouve d’inquiétantes vidéos de leur maison et de leur intimité sur le seuil) le dernier jour du tournage de Fire Walk with Me. David Lynch refuse d’expliquer davantage son film. Il considère que de nombreux indices sont donnés et que les possibilités de compréhension sont infinies. Comme dans la vie, dans Lost Highway, on ne sait jamais ce qui va arriver...

On retrouve dans ce film des allusions à celui que Lynch considère comme "le maître", Alfred Hitchcock. En effet, comment ne pas penser à Vertigo et à la transformation de Kim Novak devant une Patricia Arquette brune et réservée dans la première partie et son double blonde platine et fatale par la suite ?

Quant à la performance des acteurs et en particulier Bill Pullman, elle est quasiment parfaite. Pullman par les seules expressions de son visage laisse deviner les pensées intérieures déjantées de son personnage.

Poétique et violent, esthétiquement parfait et musicalement envoûtant, Lost Highway se regarde sans compter, scène par scène ou d’une traite en fonction du rêve dans lequel on a envie de se plonger.