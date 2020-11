Le trésor de la Sierra Madre - John Huston - critique

Résumé : Tampico, Mexique années 20 : Doobs, un américain (Humphrey Bogart) mendie dans les rues pour manger. Un jour plus faste, il peut même se permettre le barbier. Sur un banc de square, il rencontre un autre américain plus jeune qui vit comme lui, Curtin (Tim Holt). Ils vont se faire embaucher comme journaliers par McCormick (Barton McLaine). Ce dernier ne les paiera qu’après une raclée qui le laisse K.O. Dans un asile de nuit, ils vont rencontrer Howard, un vieil homme bavard et malin (Walter Huston), qui leur parle d’une mine d’or qu’il est le seul à connaître.

Critique : John Huston adapte lui-même le roman homonyme de B. Travers (pseudonyme d’Otto Feige, romancier originaire de Prusse), datant de 1927.

Le film est un peu à l’image du personnage d’Howard, joué par le propre père du cinéaste : malicieux, imprévisible et doté d’un solide humour. Les deux personnages principaux, eux, attirent moins la sympathie. On devine que leur passé est plutôt trouble. Doobs est nerveux, versatile et facilement violent. Curtin, lui, est plus énigmatique, reste souvent en retrait et s’exprime très peu.

Le trio improbable va se lancer dans un projet dangereux et pas gagné d’avance : ils ne sont pas des forces de la nature, mais devront affronter le dur climat des montagnes mexicaines, éviter les bandits et travailler comme des mineurs dotés d’un outillage rudimentaire.

Les dures conditions de vie, une forme de confinement et l’appât du gain vont mettre à mal les bonnes relations entre les trois aventuriers, bientôt rejoints par un quatrième larron, Cody (Bruce Bennett)

La mise en scène est exceptionnelle : chaque plan fait évoluer une riche dramaturgie où tous les éléments du récit sont précis, directs et participent à la progression de l’intrigue. La lumière en noir et blanc de Ted McCord et la musique de Max Steiner contribuent pleinement à l’ambiance souhaitée par le cinéaste.

Les trois acteurs principaux sont exceptionnels dans ces rôles complexes, en plus d’être très physiques : Humphrey Bogart, loin de ses rôles de gangsters ou de policiers durs à cuire, est ici antipathique, calculateur et fragile psychologiquement,

Tim Holt tient sa place à côté de ce monstre du cinéma, amenant en contrepoint une humanité inattendue. Quant à Walter Huston, visage souriant et buriné, il incarne un personnage beaucoup plus intègre que son comportement ambigu et ses propos équivoques du début le laissent entendre. Pour ce rôle, il obtiendra l’Oscar 1949 du meilleur second rôle.

John Huston, qui s’est offert le petit rôle d’un Américain généreux mais pas naïf, au début du film, se verra remettre la même année deux Oscars : meilleur réalisateur et meilleur scénario adapté.

Un modèle du long métrage d’aventures.