De sang-froid - Richard Brooks - critique

Résumé : Deux paumés, Perry Smith (Robert Blake) et Dick Hickok (Scott Wilson), se sont rencontrés en prison où ils se trouvaient pour de menus larcins. Une fois sortis, Dick, plus calculateur, échafaude un gros coup soit-disant sûr, où il veut entraîner son nouvel ami.

Critique : Le récit sec, et quasi documentaire, relate un terrible fait divers meurtrier qui a bouleversé les États-Unis à la fin des années 1950, et donné lieu au plus célèbre des romans de Truman Capote, qualifié de non fictionnel, intitulé lui-aussi "De sang froid".

L’intrigue, présentée en flash-back, retarde et décale la scène du massacre aussi violente que stupide et inutile. L’histoire suit les deux destins parallèles avant qu’ils ne se croisent : d’un côté deux losers, qui pensent avoir flairé le bon coup chez un riche éleveur possesseur potentiel d’un coffre fort bien garni, et préparent nonchalamment leur intervention ; et de l’autre, une vie de famille ordinaire avec ses petits et gros tracas. On apprend incidemment que le propriétaire ne garde pas d’argent liquide chez lui.

Elle s’orientera ensuite vers le travail des policiers, administratif, routinier et dénué de tout élément pittoresque.

Le spectateur va donc très vite comprendre que ce braquage ne mènera à rien, en dehors de son terrible drame humain.

Richard Brooks a fait le choix du noir et blanc et de l’emploi d’acteurs peu ou pas connus, dont certains vrais protagonistes de l’époque, pour renforcer l’aspect véridique de son propos.

Le cinéaste, habitué aux adaptations littéraires, a devancé notamment Otto Preminger et imposé ses choix de casting là où les producteurs ne pressentaient rien moins que Paul Newman et Steve McQueen dans les rôles principaux.

Cette œuvre totalement épurée, tout en dressant un glaçant portrait de l’american way of life, avec une fin, certes attendue, mais qui n’en est pas moins terrifiante, est un modèle de récit cinématographique et reste probablement le meilleur film de son auteur.