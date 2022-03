Mort de l’acteur William Hurt

News : Acteur américain, William Hurt est formé à la Julliard School de New York. Il débute au théâtre dans les années 1970, et aborde le cinéma par la grande porte en interprétant le rôle principal dans Au-delà du réel (1980), film culte de Ken Russell. Il est ensuite tête d’affiche de deux polars remarqués de l’année 1981 : L’œil du témoin de Peter Yates et La fièvre au corps de Lawrence Kasdan, dans lesquels il a respectivement pour partenaires deux des actrices les plus en vue de l’époque, à savoir Sigourney Weaver et Kathleen Turner. Il retrouve Kasdan dans l’attachant Les copains d’abord (1983), aux côtés de Tom Berenger, Kevin Kline, Glenn Close et Jeff Goldblum, qui comme lui trouveront leurs meilleurs rôles au cours de cette décennie. Sa composition d’homosexuel exubérant incarcéré dans Le baiser de la femme araignée (1985) du Brésilien Hector Babenco, lui vaut tous les éloges : William Hurt décroche le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes puis l’Oscar du meilleur acteur. Il est également nommé dans cette catégorie pour le mélodrame Les enfants du silence (1986) de Randa Haynes et la comédie romantique Broadcast News (1987) de James L. Brooks. Il termine ces années 1980 avec le succès de Voyageur malgré lui (1988), toujours sous la direction de Lawrence Kasdan.

Le baiser de la femme araignée © 1985 HB Films. Tous droits réservés.

Après ces sommets, la carrière de William Hurt s’avère plus difficile dans les années 1990. Il est certes à son avantage dans les réussites artistiques que sont Alice (1990) de Woody Allen, Smoke (1995) de Wayne Wang ou Dark City (1998) d’Alex Proyas. Mais il peine à se consolider au box-office avec Jusqu’au bout du monde (1991) de Wim Wenders, La peste (1992) de Luis Puenzo, Jane Eyre (1996) de Franco Zeffirelli, ou Contre-jour (1998) de Carl Franklin. L’acteur se dégarnit sur le plan capillaire, au rythme de son déclin commercial. Il trouve toutefois de brillants seconds rôles dans les années 2000 et 2010. C’est le cas avec A.I. Intelligence artificielle (2001) de Steven Spielberg, Le village (2004) de M. Night Shyamalan, A History of Violence (2005) de David Cronenberg, Raisons d’État (2006) de Robert De Niro, ou Into the Wild (2007) de Sean Penn. William Hurt intègre ensuite l’univers Marvel en interprétant Thaddeus « Thunderbolt » Ross dans plusieurs blockbusters, de L’incroyable Hulk (2008) de Louis Leterrier à Black Widow (2021) de Cate Shortland, en passant Captain America : Civil War (2016) d’Anthony et Joe Russo. William Hurt a été le conjoint des actrices Mary Beth, Marlee Matlin, Heidi Anderson et Sandrine Bonnaire. Il est décédé le 13 mars 2022 à l’âge de 71 ans.