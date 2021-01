L’incroyable Hulk - la critique

Résumé : Le scientifique Bruce Banner cherche désespérément un antidote aux radiations gamma qui ont créé Hulk. Il vit dans l’ombre, toujours amoureux de la belle Betty Ross et parcourt la planète à la recherche d’un remède. La force destructrice de Hulk attire le Général Thunderbolt Ross et son bras droit Blonsky qui rêvent de l’utiliser à des fins militaires. Ils tentent de développer un sérum pour créer des soldats surpuissants. De retour aux Etats-Unis, Bruce Banner se découvre un nouvel ennemi. Après avoir essayé le sérum expérimental, Blonsky est devenu L’Abomination, un monstre incontrôlable dont la force pure est même supérieure à celle de Hulk. Devenu fou, il s’est transformé en plein cœur de New York. Pour sauver la ville de la destruction totale, Bruce Banner va devoir faire appel au monstre qui sommeille en lui...

Critique : Marvel a clairement décidé de donner un nouveau souffle à Hulk en laissant la chance au réalisateur français Louis Leterrier (Le Transporteur 1 et 2, Danny the Dog) de diriger ses nouvelles aventures. Cela démontre la volonté de la firme de conférer davantage de punch au géant vert tout en laissant place à l’émotion. Au niveau des interprètes, Eric Bana est remplacé par Edward Norton, acteur caméléon, dont les nuances dans le jeu (Peur Primale notamment) correspondent très bien à Bruce Banner. L’acteur, très impliqué, a d’ailleurs participé activement à l’écriture du scénario. Exit également Jennifer Connelly et Sam Elliott remplacés respectivement par Liv Tyler et William Hurt dans les rôles de Betty Ross et de son père. L’incroyable Hulk est ainsi très éloigné de la première mouture, même s’il commence là ou se terminait le film de Lee.

Il s’agit du seul lien entre les deux œuvres, cette nouvelle version étant surtout une adaptation assumée de la série télévisée qui fit le succès de Hulk dans les années 1970 et 1980. La thématique en est proche, puisque tout relève de l’errance et du vagabondage : Banner est un homme seul, fuyant la société pour trouver un remède à son mal. Cette idée est bien exploitée par Leterrier, qui utilise de nombreux plans aériens des villes traversées par Banner pour signifier avec force la solitude du scientifique. On peut noter que le thème musical de la série est repris par Craig Armstrong et que Lou Ferrigno ainsi que Bill Bixby font des caméos remarqués. L’aspect Docteur Jekyll et Mister Hyde est également bien présent, Banner cherchant à repousser avec effroi et de manière touchante tout début de mutation.

Toujours dans l’idée de reboot, le design de Hulk a changé, celui-ci étant beaucoup plus puissant et impressionnant qu’en 2003. Il est surtout moins vert fluo et cartoonesque ; l’accent est mis sur le réalisme. Il en ressort un sentiment de force bestiale, mais aussi de fragilité dans ses émotions. La scène dans laquelle Hulk et Betty Ross se retrouvent seuls sous l’orage en devient poétique grâce aux expressions très réalistes du monstre. Quant aux scènes d’action, elles oscillent entre le très bon et le passable, le problème résultant de leur découpage extrême qui donne parfois une impression brouillonne. Ainsi, le choc final entre Hulk et l’Abomination commence avec brio avant de se terminer dans une multitude de plans rendant le combat peu lisible. Toutefois, les fans en auront pour leur argent, l’action étant bien plus puissante que dans l’œuvre de Ang Lee.

Autre souci du long métrage : l’interprétation de Liv Tyler. Si Edward Norton est convaincant dans le côté vagabond et tragique de Banner et William Hurt intéressant grâce à la froideur qu’il insuffle à son personnage, le jeu de l’actrice est une vraie déception, celle-ci étant inexpressive et agaçante. Son rôle est pourtant essentiel, puisque les retrouvailles entre Betty Ross et Banner constituent un enjeu dramatique fort. On regrette le talent plein de fragilité de Jennifer Connelly. Tim Roth, quant à lui, est loin de ses meilleures performances ; il joue sans nuance un méchant assez caricatural. Cela résulte principalement d’un scénario assez banal qui favorise les raccourcis scénaristiques et ne laisse guère de place à la surprise.

Finalement, le véritable problème de L’incroyable Hulk est qu’il cherche à plaire avec insistance aux fans déçus par la première adaptation. Cela est louable, mais il en ressort un certain manque de personnalité. Le film cherche surtout à se débarrasser du boulet de 2003, qui, malgré tous ses défauts, poussait beaucoup plus loin le traitement psychologique des personnages grâce à son scénario très étudié. De plus, les nombreux caméos et références sont sympathiques mais bien trop appuyés et clairement destinés à caresser le spectateur dans le sens du poil. Cela en devient énervant. Ces pointes d’humour détournent quelque peu le caractère tragique du long métrage. Néanmoins, il faut noter une apparition savoureuse de Robert Downey Jr. dans son rôle de Tony Stark, qui ouvre la possibilité d’une collaboration future entre Hulk et Iron Man (The Avenger est un projet de la firme qui devrait enfin se concrétiser)

En définitive, L’incroyable Hulk est une œuvre honnête, qui remplit bien son programme de divertissement, mais souffre cruellement de son manque d’originalité et de prise de risque pour pouvoir emporter la mise. Il manque cette touche personnelle qui lui aurait permis d’être un excellent blockbuster.