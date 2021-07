Black Widow - Cate Shortland - critique

Résumé : Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Critique : Prévu à l’origine pour une sortie au printemps 2019, Black Widow est un long métrage qui se sera fait attendre. Vingt-quatrième film Marvel, il est censé enclencher la phase quatre du Marvel Cinematic Universe. On a déjà eu droit à trois séries annonçant le début de cette phase : Wanda Vision, Falcon et le soldat de l’hiver et Loki, actuellement à mi-saison.

Grâce à Kevin Feige, qui pense toujours à lier les personnages dans leur univers, avec une sortie américaine en simultané sur Disney+, le studio aux oreilles de Mickey donne un large choix de productions audiovisuelles à ses spectateurs.

On retrouve donc Natasha Romanoff, alias Black Widow, dans une cavale à travers le monde, tentant de régler une affaire qu’elle pensait terminée.

Suite aux événements de Civil War, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) est recherchée par le gouvernement et décide de se cacher loin de ses radars. Mais un mystérieux colis en provenance de Budapest la met en danger. Elle se fait attaquer par un mystérieux ennemi maîtrisant ses propres techniques de combat. Réussissant à fuir, elle découvre que sa sœur adoptive Yelena est celle qui lui a fait parvenir ce courrier. On découvre alors la “chambre rouge”, une organisation secrète créant des super-soldats et qui est à l’origine de la création des Black Widow (car il y en a plusieurs). S’engage alors une aventure pleine de rebondissements, qui fait voyager notre personnage à travers le monde.

Comme à leur habitude, les films Marvel mélangent action et comédie. Mais Black Widow alterne scènes d’action pure et tranches de vie dialoguées, rendant ainsi le récit très humain, centré sur le passé de l’héroïne, qui nous rappelle que l’une des choses les plus importantes de la vie est la famille : celle qu’on se choisit ou se construit.

On retrouve donc la sœur de Natasha, Yelena (Florence Pugh), Melina, sa mère de cœur (Rachel Weisz), ainsi que leur père spirituel, Alexei, alias le Gardien rouge (David Harbour).

L’action est à l’honneur, avec des courses-poursuites dans les rues de Budapest, une avalanche incroyable dans une prison au cœur de la toundra russe et des combats chorégraphiés à la perfection. L’actrice principale laisse tout de même la place aux personnages secondaires, qui sont développés plus amplement, et à une Florence Pugh qui s’annonce déjà comme la digne héritière de Scarlett Johansson en tant que Black Widow. Quant à David Harbour, dont le rôle du Gardien rouge apparaît comme l’alter ego russe de Captain America, il interprète magistralement son rôle. On espère que celui-ci reviendra dans un film ou une série à son nom. La phase IV est donc bien amorcée, et les prochains films et séries qui viendront étoffer le MCU nous réservent bien des surprises.