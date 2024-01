Mort de l’actrice Laurence Badie

News : Laurence Badie partage sa carrière entre théâtre, cinéma et télévision. Sur scène, elle passe avec aisance du répertoire classique (Shakespeare, Beaumarchais), avec une prédilection pour les emplois de soubrette, à des pièces de boulevard (Que la meilleure gagne !, 2017), où elle finira par se hisser en tête d’affiche. Débutée au cinéma en 1952 avec La vie d’un honnête homme de Sacha Guitry, où elle joue la fille de Michel Simon, sa filmographie est composée d’une multitude de seconds rôles où son humour et sa voix acidulée attirent l’attention. Paysanne dans Jeux interdits (1952) de René Clément, fille de bistrotier dans L’amour d’une femme (1953) de Jean Grémillon, fleuriste dans Razzia sur la chnouf (1955) de Henri Decoin, serveuse dans La traversée de Paris (1956) de Claude Autant-Lara, Laurence Badie tourne aussi avec François Truffaut et des réalisateurs étrangers comme Vincente Minnelli et Vittorio De Sica, qui en fait une prostituée dans Sept fois femme (1967). L’actrice est également vue dans des séquences de repas de Muriel (1963) et Mon oncle d’Amérique (1980) d’Alain Resnais, tout en apparaissant dans un cinéma plus commercial, employée d’hôtel dans Comment réussir dans la vie quand on est con et pleurnichard (1974) de Michel Audiard, secrétaire dans Le cadeau (1982) de Michel Lang, ou vieille dame dans Les visiteur 2 : Les couloirs du temps de Jean-Marie Poiré. La comédienne est également connue pour son activité dans le doublage, voix française d’Estelle Parsons dans Bonnie and Clyde, de Shelley Duvall dans Bandits, bandits, ou du personnage de Vera Dinkley dans la série d’animation Scooby-Doo. Laurence Badie est décédée le 11 janvier 2024 à l’âge de 95 ans.