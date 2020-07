Razzia sur la chnouf - la critique du film

Résumé : Henri Ferré dit Henri "Le Nantais" (Jean Gabin), ponte dans le trafic de la drogue revient des Etats-Unis où il a exercé plusieurs années. Il a été sollicité par Paul Liski (Marcel Dalio) pour remettre de l’ordre dans l’organisation parisienne. Dès son arrivée à Orly, il est surveillé de près par la brigade mondaine, dirigée par le commissaire Fernand (Paul Frankeur).

Critique : Henri Decoin adapte avec Maurice Griffe le roman éponyme d’Auguste Lebreton. Dès le titre, on se trouve donc au cœur du style Série Noire, avec ses durs à cuire, son code d’honneur, ses dialogues argotiques utilisés comme signes de reconnaissance, ses restaurants repaires de mauvais garçons et de prostituées, ou encore ses salles de jeux clandestins.

On ne plaisante pas avec le business. Liski, le grand chef, bien à l’abri dans un hôtel particulier, dont personne ou presque ne connaît l’adresse, exerce le droit de vie ou de mort sur le petit monde des trafiquants, mais sans se salir les mains. Pour ce faire, il s’appuie sur Henri le Nantais qui fait respecter les ordres et sur ses deux nervis, taillés comme des armoires à glace, à la gâchette facile pour le sale boulot : Roger le Catalan (Lino Ventura) et Aimé (Albert Rémy).

Le film donne aussi l’occasion de revoir le Paris nocturne des années 50 : les boulevards, les petits bistrots, le métro, les taxis... et de retrouver une belle brochette d’acteurs souvent aguerris aux films noirs : Jean Gabin, évidemment, qui nous fait son numéro habituel, mais toujours réjouissant ; Lino Ventura première époque, qui jouait les méchants avec son physique d’ancien catcheur ; Paul Frankeur, bourru et prompt aux répliques cinglantes ; Marcel Dalio, raffiné mais fourbe ; et Magali Noël, qui n’a pas eu la carrière qu’elle méritait.

Henri Decoin réalise un très bon film de genre, qui nous plonge, pour notre plus grand plaisir, dans le monde romancé et sublimé de la Série Noire. Avec le temps, ce polar a pris une patine agréablement datée.