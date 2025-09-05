Nolan Arindel et l’urne de Thanas - Nicolas Soulages - critique

Le 10 septembre 2025
Avec Nolan Arindel, Nicolas Soulages signe une entrée remarquée dans l’univers de la fantasy jeunesse.
- Auteur : Nicolas Soulages
- Editeur : Beta Publisher
- Genre : Fantasy, Roman illustré
- Nationalité : Française
- Date de sortie : 5 septembre 2025
- Plus d'informations : Le site de l’éditeur
L'a lu
Veut le lire
Résumé : Nolan Arindel mène une vie paisible dans le petit village de Montdragon, élevé par Anna, sa mystérieuse gouvernante. Mais le jour de ses treize ans, tout bascule : une marque gravée dans sa main s’illumine et réveille des pouvoirs insoupçonnés. Propulsé dans un monde où la magie façonne le quotidien, Nolan découvre qu’il est l’héritier d’une lignée oubliée et que son avenir est lié à une énigme redoutable : celle de l’Urne de Thanas. Entre apprentissage, alliances fragiles et forces obscures à l’affût, l’adolescent devra trouver la force de s’affirmer et de protéger ceux qu’il aime. Car au-delà des sortilèges et des légendes, c’est son propre destin qu’il lui faudra apprivoiser.
Critique : Ce premier tome entraîne le lecteur sur les pas d’un jeune garçon, Nolan, dont l’existence bascule lorsqu’il découvre ses origines et le sceau mystérieux qui marque sa main.
Élevé par Anna, une gouvernante bienveillante, Nolan ignore longtemps le secret de sa naissance. Mais quand il atteint l’âge de treize a, l’appel de son destin se fait pressant. Le jeune adolescent réservé se retrouve projeté au cœur d’un monde parallèle, entre l’Arche Hope et la cité magique d’Anthalantis. Là, il découvre qu’il est le descendant d’une lignée prestigieuse, surnommé le Prince de l’éclipse. Entre initiation sorcienne, apprentissages, rivalités scolaires et premières amitiés, Nolan entame une formation qui le conduira vers de périlleuses révélations.
Le roman séduit par son univers foisonnant, où se croisent créatures étonnantes, grimoires mystérieux et rites initiatiques. Le récit s’articule autour de la quête d’identité de Nolan, mais aussi de la force de l’amitié et du courage face aux épreuves. On pense parfois à l’héritage des grands classiques du genre, tout en appréciant l’originalité des inventions magiques – comme l’adimpletionem, rituel qui teste les jeunes sorciens – et la richesse des paysages de l’Arche Hope.
La plume de Nicolas Soulages, scientifique de formation, mêle précision et imaginaire. Il construit un monde aux échos écologiques et mythologiques, sans jamais perdre de vue l’émotion. Le lecteur s’attache vite à Nolan, adolescent discret qui apprend à s’affirmer, et à ses compagnons de route, tantôt drôles, tantôt agaçants, mais toujours vivants. En refermant ce premier tome, on a la sensation d’avoir embarqué pour une grande saga : les mystères autour de l’Urne de Thanas, du sceau de naissance de Nolan et des forces obscures qui planent encore promettent des suites captivantes.
Un roman initiatique enchanteur, à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui séduira les jeunes lecteurs dès douze ans et les amateurs de sagas d’apprentissage.
324 pages - 18,50 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.