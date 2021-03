Moustique répond toujours présent - Sophie Guerrive - chronique de la BD jeunesse

Résumé : Moustique, Dinosaure au cou pour le moins flexible et toujours affublé d’un chapeau d’aventurier (qu’il possède en plusieurs exemplaires au cas où), se tient toujours prêt à porter secours au volant de son avion. Ses aventures l’amèneront loin, jusque dans la lune en passant par le fond de l’océan à la rencontre de personnages touchants et polissons.

Ce second volume des aventures de Moustique regroupe cinq histoires courtes toutes aussi réjouissantes que les précédentes. Sophie Guerrive continue de déployer un univers fantastique servi par un ton humoristique et inventif. Les histoires, indépendantes les unes des autres (même si des liens entre elles apparaissent, ils surviennent comme des clins d’œil particulièrement bienvenus, et les protagonistes finissent par tous se retrouver dans un épilogue bref mais jubilatoire), brillent d’intelligence et d’un humour ravageur. L’autrice fait feu de tout bois et témoigne d’une inventivité débordante : elle accumule les gags graphiques tout en prenant soin de préserver une limpidité narrative. Ainsi, elle développe des histoires simples, mais pas dénuées en rebondissements ni en personnages singuliers et attachants. Fidèle à son style, l’auteure approfondit un univers empli de bienveillance qui enveloppe chaque particule du scénario. Mêmes certains personnages, présentés d’abord comme les méchants de l’histoire, peuvent se révéler moins terrifiants ou diaboliques si on les observe sous un autre point de vue, ce que l’autrice propose. Au-delà du divertissement de ces récits, c’est donc une ode à l’amitié, à la générosité et à la fraternité qui est ici formulée. En effet, Moustique ne ménage pas ses efforts pour aider toute personne qui l’appelle et régler pacifiquement les conflits qui se profilent (même quand il souhaite prendre un bain bien mérité).

Sophie Guerrive / Les Fourmis Rouges

Le dessin de Sophie Guerrive est à l’image de ses histoires, simple et plein d’inventivité. Clarté et minimalisme se fondent en une esthétique dynamique qui accompagne bien l’humour du récit. Certaines blagues s’énoncent essentiellement graphiquement, à l’image des multiples contorsions du cou du protagoniste, et certaines « approximations » de dessin amusent tout autant (celles-ci ne sont évidemment pas à mettre sur le compte d’un déficit graphique mais pleinement dans l’expression d’une singularité artistique qui vient renforcer l’humour de cet univers). Le comique du dessin rejoint donc celui de l’histoire pour des planches qui enchantent autant qu’elles amusent.

Sophie Guerrive / Les Fourmis Rouges

Depuis une dizaine d’années maintenant, que ce soit chez Ion, 2024 ou Les fourmis rouges Sophie Guerrive continue de mettre en œuvre tout son talent dans des œuvres délicates qui mêlent élégance de l’image et profondeur du scénario. Moustique répond toujours présent est album rafraichissant, un bol d’air agréable et nécessaire, particulièrement salvateur, qui colore et fait pétiller un quotidien quelque peu morose.