Notes de départs - Carolina Pecheny - critique de la pièce

Résumé : Enfant de l’Est, les trois musiciens du Degré 41 vous entraînent sur les routes de la Mitteleuropa, des Balkans et du Caucase. Au programme : humour salve, énergie klezmer, mélancolie balte. Embarquez pour une traversée originale mêlant musique, littérature et cinéma !

Critique : Trois musiciens surgissent des coulisses et prennent le temps d’installer leur matériel : instruments, partitions, livres. Ici, tout se passe en famille. Dans cette toute petite salle du Poche Montparnasse, le public est proche des artistes. Dimitri et Vadim sont natifs d’’Estonie, Yuri d’Ukraine. Tous trois composent le trio Degré 41 dont le nom fait référence au groupe poétique avant-gardiste fondé par les exilés russes à Tbilissi en 1918. Pour leur premier spectacle, ils choisissent tout naturellement de nous parler de départs, sous toutes leurs formes. D’abord et surtout de l’exil vécu par leurs familles respectives, les doutes et les désillusions qui l’entourent puis vient le mariage qui représente un nouveau départ dans la joie ou l’émotion, la raison ou la folie ; et enfin l’envol définitif vers l’au-delà, celui qui, à l’instar d’Olga dans Les Trois sœurs de Tchekhov interroge sur le sens de l’existence.

Musique, littérature projections vidéo illustrent ces cheminements de vie tous différents auxquels chacun des musiciens apporte sa touche personnelle et sa sensibilité. Yuri, clarinettiste et saxophoniste, bercé toute son enfance par les chants yiddish de sa babouchka et de sa mère nous régale de ses improvisations aux couleurs jazzy tandis que Dimitri, violoniste, arrangeur et compositeur aux mille facettes, fait dialoguer musique classique et traditionnelle des pays de l’Est. Vadim, lui, fait office de chef d’orchestre. La voix posée, joliment rehaussée d’une légère pointe d’accent slave et l’œil pétillant de la joie qu’il se fait de nous révéler quelques textes rares de Kafka, Baudelaire, Pelevine, Nemirovsky, Tchekhov, il évolue, à l’aise, entre musique, littérature et cinéma. Mais bien vite, il lui faut rejoindre son piano pour retrouver ses deux complices et faire vibrer, avec la précision et le talent qui les caractérisent tous, les sons tziganes, klezmers, balkaniques, caucasiens.

La légende prétend que l’âme slave est sujette autant à la mélancolie qu’à l’ivresse, à l’abattement qu’à l’exubérance. C’est dans le tourbillon de ces sentiments mêlés que nous emmène ce trio, qui ne manque ni d’humour ni de cordialité.