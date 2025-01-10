Paysage sans Véronique – Pierre Mertens - chronique livre

Résumé : « Paysage sans Véronique » parle de Véronique Pirotton, amie de l’auteur, retrouvée morte dans une chambre d’hôtel à Ostende en 2013. La procédure judiciaire transforme les soupçons de meurtre en verdict de suicide. C’est pour ne pas oublier la défunte que Pierre Mertens évoque Véronique, ainsi que le procès où il témoigna, ce monde où elle a vécu et celui où elle n’est plus.

Critique : Ce livre n’est pas une biographie froide de Véronique Pirotton, allant de sa naissance à sa mort plus que suspecte ; il n’est pas non plus un pamphlet contre une justice à deux vitesses. Pierre Mertens se situe loin de ces deux extrêmes. Mot après mot, page après page, chapitre après chapitre, il tente de partager sa relation amicale avec Véronique, son témoignage au procès, son regard sur le monde de sa disparition. Il procède ainsi, car c’est le seul moyen dont il dispose pour évoquer sincèrement Véronique Pirotton. Il ne parle que de ce qu’il sait d’elle, de ce qu’il a senti au cours des moments partagés, de ce qu’il a vécu comme témoin, de ce qu’il a découvert dans le rapport d’autopsie.

Pierre Mertens constate que Véronique a été effacée. Sa mort, puis ce procès où les projecteurs se braquent sur son compagnon, soupçonné de meurtre, où elle n’a plus sa place et où, même en tant que victime, elle semble petit à petit disparaître.

Pierre Mertens avance doucement, il s’interroge sur sa vision de l’affaire. Perçoit-il cet effacement parce qu’il a connu Véronique, ou est-ce le cas dans tous les dossiers criminels où le principal suspect attire plus l’attention que la victime ?

La seule chose dont l’auteur est sûr, c’est qu’il doit aller au bout de ce livre : il doit lutter contre l’absence, recréer une place pour cette personne qu’on a gommée.

Cet ouvrage n’est pas pour autant un cri. Il s’agit davantage d’une réflexion, ou même de plusieurs. Avec une écriture douce, Pierre Mertens utilise des phrases aux nombreuses virgules qui appellent à des pauses dans la lecture, permettant de s’immerger dans le sens et les idées du texte. Les courts chapitres permettent d’aborder un sujet, comme un regard posé un instant sur un paysage, le temps d’en saisir un élément, avant de continuer à parcourir l’espace.

Pierre Mertens examine aussi les mots, déconstruit nos expressions courantes, pour en faire ressortir d’autre sens, pour soulever des questions. Par exemple, "avoir la haine" rappelle que ce sentiment en devient tellement fort qu’on doit se l’approprier, alors qu’au fond, c’est peut-être lui qui nous possède. Mais on ne dit jamais "avoir l’amour".

Pierre Mertens parvient ainsi, à sa manière, non pas à dresser un portrait de Véronique, mais à la ramener plus près de nous. On est touché par ce recueil et heureux de voir que l’auteur a atteint son but : nous donner une trace sensible de Véronique Pirotton, une présence nouvelle, grâce au regard sincère d’un ami.

Paysage sans Véronique prend le temps de nous parler de Véronique Pirotton, après sa mort tragique en octobre 2013. Le fait divers ouvre la porte à l’évocation d’une femme qui fut étudiante, mère de famille, écrivaine, qui a connu des bonheurs et des déceptions, ayant eu une place dans un monde déjà bancal, une personne dont on ne savait pas tout. Mais au fond, qui peut tout connaître d’un être humain ?