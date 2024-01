Le grand large – Jean Cremers – la chronique BD

Résumé : Comme des centaines d’autres adolescents, Léonie est contrainte par ses parents de prendre la mer. Direction : le grand large, dont on ne distingue pas l’horizon. L’adolescente doit ainsi naviguer sur les flots dans une simple barque et avec pour tout bagage un sac doté de quelques provisions. Face à cet espace infini, Léonie a peur – de se perdre, de chavirer, de faire de mauvaises rencontres… – d’autant qu’elle découvrir un monde sans foi ni loi et profondément inégalitaire. Certains jeunes ont ainsi un bateau à moteur, d’autres de véritables frégates… Léonie rencontre rapidement Balthazar, un garçon muet qu’elle sauve de la noyade, puis Agathe, une femme qui semble avoir un peu perdu l’esprit. Ensemble, ils vont devoir naviguer vers le rivage.

Jeune auteur belge, Jean Cremers livre avec Le grand large un bel album qui utilise de bout en bout la métaphore de la navigation pour parler du passage tumultueux à l’âge adulte et de ses dangers, créant en parallèle une image des inégalités sociales : Léonie navigue à la rame sur une petite barque quand certains sont sur de luxueux navires. Ces derniers n’hésitent d’ailleurs pas à faire chavirer les embarcations plus modestes, ou à voler leurs affaires. Léonie doit ainsi affronter de multiples dangers : des « rafleurs » enlèvent des jeunes pour les conduire dans leur repaire, fait de trafics en tous genres. Agathe connaît ces gens sans morale, et devra les affronter pour sauver Léonie et Balthazar. La métaphore de Jean Cremers fonctionne jusqu’au bout, et on navigue entre scènes d’action et passages plus légers, où les personnages profitent d’une mer plus calme pour s’amuser et échanger. Le lecteur respire ainsi avec eux dans ces planches plus poétiques, parfois sans dialogue. On comprend dès lors le message : c’est au fil de rencontres et d’épreuves que chacun se construit et, parfois, se perd.

Jean Cremers / Glénat

Jean Cremers fait le choix des aplats de couleurs bleues, avec peu de décors – vastes étendues d’eau oblige – pour donner vie à son histoire. L’ensemble est rehaussé par quelques couleurs chaudes, lorsque Léonie joue de l’harmonica ou lors des passages dans la base des rafleurs. Le dessinateur mise sur l’expressivité des personnages et les changements rythme – notamment par des planches plus contemplatives – pour donner de la chair à son récit.

Jean Cremers / Glénat

Récit initiatique, Le grand large est un album à la narration fluide qui interroge sur la construction de soi à travers les épreuves sur le flot de la vie.