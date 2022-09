Phénix l’oiseau de feu intégrale volume 1 - Osamu Tezuka - la chronique BD

Résumé : Sur une île ressemblant au Japon des mythes, des envahisseurs arrivent près d’un volcan abritant le légendaire Phénix, l’oiseau de feu immortel dont le sang pourrait tout guérir, détruisant tout sur leur passage...

Critique : L’éditeur Delcourt - Tonkam continue son tour d’horizon du maître Osamu Tezuka en rééditant un nouveau classique en une intégrale de prestige. Cet été, c’est le Phénix qui renaît de ses cendres pour trouver le chemin de la réédition, regroupant deux ouvrages reliés mais très différents, l’Aube et Les Temps futurs, soit une aventure plutôt fantasy et une autre SF... Si l’on se concentre sur la première, il faut souligner l’impressionnante vision mythologique que porte Tezuka, n’hésitant pas à mettre des textes explicatifs pour montrer la fabrique des mythes. On peut également rappeler que l’essence de ce mangaka, c’est son ton, toujours drôle alors que les pires sujets sont évoqués, un massacre, la perte d’enfants, l’angoisse de vieillir. On lit ces six cents pages sans sourciller alors qu’à chaque fois, les protagonistes perdent quelqu’un, sont ébouillantés ou traînés derrière un cheval au galop, mais comme ils s’en remettent le lecteur garde espoir et confiance pour continuer, pris dans un élan magique que l’on doit à ce manga intemporel.

© Delcourt / Tezuka

Évidemment, le ton comique doit une grande partie de sa ténacité au dessin, toujours enfantin, toujours simple, toujours malin. On retient par exemple le nez disproportionné à la Cyrano d’un général passé par les frelons, dont les autres personnages se moquent, mais même les grimaces deviennent farces, jusqu’à un sein mangé par la tumeur qui ne peut être écœurant tant le dessin est doux, affable. Pas de surprise, les décennies nous ont habitués à ce style qui défie encore et encore le temps, tel un phénix destiné à illuminer des pages blanches et noires.

© Delcourt / Tezuka

Intemporel et magistral, Tezuka l’est encore davantage avec ce premier volume de Phénix l’oiseau de feu, une épopée allant du mythe à la science fiction, preuve s’il en fallait une que rien n’était impossible pour ce maître du manga.