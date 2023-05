Blooming Girls T.1 - Mari Okada, Nao Emoto - la chronique BD

Résumé : Au club de littérature du lycée, cinq jeunes filles échangent sur un sujet qu’elles ne connaissent pas assez, l’amour dans les romans, ou plutôt le sexe. Alors qu’elles aspirent à diverses expériences, leur club se retrouve en péril...

Critique Ce premier tome – auquel on peut rajouter sans aucun problème le tome 2, sorti en même temps – pourrait s’apparenter à une énième série shonen sur l’amour, mais il a une finesse rare pour un public plutôt jeune. En effet, en alliant les références littéraires passées, notamment d’auteurs et d’autrices du Japon, mais aussi russes ou allemands, à des aventures modernes, où messagerie instantanée, shopping et cours de lycée se côtoient, Blooming Girls se révèle être pétri de justesse et de délicatesse. Pourtant, c’est son titre qui possède en lui sa plus grande qualité : une vision distancée, car focalisée sur non pas une mais cinq filles, et donc plurielle de l’éclosion des sentiments, de la puberté, des hormones, de l’adolescence et d’une timide sensualité. Celle qui semble l’héroïne au premier abord avait d’ailleurs une ligne narrative peu originale : amoureuse sans le savoir de son voisin qu’elle connaît depuis la maternelle, elle va peu à peu se rendre compte qu’il est populaire - elle non - et devenir un peu jalouse. Si une scène, celle où elle le surprend en train de se masturber devant un film érotique, montre toute l’implantation de la scénariste dans son époque, elle ne doit pas occulter que les autres jeunes filles sont aussi - voire davantage - intéressantes dans leur éclosion. Rencontre en ligne, maquillage, envie de plaire, homosexualité, beaucoup de situations se disséminent au fil de l’histoire de ce club de littérature.

© Delcourt / Okada / Emoto

Le dessin n’est pas au centre des préoccupations sur l’originalité de cette nouvelle série. Les lycées japonais sont désormais un topoï du manga, si bien qu’il est familier pour tout lecteur averti, et les visages, s’ils se démarquent bien, ne présentent pas d’irrégularités qui pourraient le distinguer du flot de shonen déjà écrits ou en cours d’écriture. Marqué par son style moderne, il est assez amusant de voir les grimaces caractéristiques de l’humour déformer principalement l’élève la plus sérieuse (et coincée) du groupe, au fur et à mesure que le changement s’opère en elle et auprès des autres.

© Delcourt / Okada / Emoto

Très bonne et très fine peinture d’une adolescence entre frémissements et changements émotionnels, Blooming Girls est drôle, sérieux mais avant tout divertissant.